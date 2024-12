La reacció viral de Jota Jordi al gol de Raphinha

per Sergi Guillén

'El Chiringuito' emet diàriament en canals de streaming, consolidant-se com un dels programes esportius més seguits. El programa ofereix exhaustives anàlisis sobre els temes més rellevants de l'esport, especialment centrats en el futbol espanyol. El format dinàmic i ple de passió ha capturat l'atenció d'audiències de tot el món.

Els tertulians, liderats per Josep Pedrerol, no tenen por d'expressar opinions contundents sobre els partits i les polèmiques esportives. Durant els matxs del Barça i el Madrid, les reaccions en viu generen gran expectació entre els seguidors. Els debats en temps real permeten als espectadors de viure el futbol des d'una perspectiva emocional i crítica.

'El Chiringuito' analitza jugades, decisions arbitrals i l'exercici dels equips a l'instant, mantenint l'interès. La rivalitat entre el Barça i el Madrid és un eix central que impulsa moltes de les converses més apassionades. El programa no es limita a aquests equips; també reacciona a partits d'altres competicions i seleccions nacionals.

La viral reacció de la trobada d'ahir

Ahir el partit entre el FC Barcelona i el RCD Mallorca a Son Moix va ser d'emocions fortes, i així ho va demostrar Jota Jordi amb la seva viral reacció. Després d'uns primers 45 minuts molt igualats en què es va arribar al descans amb un empat a 1, la segona part va començar amb un penal sobre Lamine Yamal.

| FCB

Després d'una gran passada entre línies, Yamal es va quedar sol davant el porter i Mojica li va haver de fer falta, acabant en penal. El jugador encarregat de transformar-lo va ser Raphinha, que abans de marcar la seva jugada ens va deixar un moment viral. I no del jugador brasiler, sinó de Jota Jordi, qui estava reaccionant al matx al canal de Twitch d''El Chringuito'.

Visiblement molt tens, el català no volia ni veure el penal, i per això es va tapar la cara amb el seu jersei. Després d'escoltar a la narració que Raphinha havia marcat, Jota es va destapar els ulls i va començar a celebrar el gol de l'1-2 amb molta ràbia i també alegria.

Tot i que ell no era l'únic comentant el matx, ja que també hi havia el 'Lobo' Carrasco, qui va celebrar el gol de Raphinha amb més calma. Després de la celebració, Jordi va sospirar i va esbufegar alleujat, ja que l'1-2 suposava una tranquil·litat sorprenent per als interessos del FC Barcelona.

Una victòria clau

Després de les recents ensopegades en lliga davant la Reial Societat, el RC Celta i Las Palmas, la victòria a Son Moix era molt important per als homes de Flick. Davant d'ells es trobaven una de les revelacions de la temporada, el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate.

Tot i això, als blaugranes no els va tremolar el pols. I després d'una segona meitat antològica, els visitants es van emportar els tres punts i una nova golejada al seu caseller. Amb gols de Ferran, Raphinha per partida doble, De Jong i Pau Victor, el Barça va acabar guanyant per 1 a 5.