Asseguren que Raúl de Tomás no contesta: Contundent reacció del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, un equip que no sol protagonitzar els debats de programes com El Chiringuito, va acaparar ahir els focus del famós espai televisiu. Josep Pedrerol va sorprendre tothom en començar el programa amb una trucada en directe a Martín Presa, president del Rayo Vallecano, per abordar una notícia que havia causat enrenou a les xarxes socials i que Relevo acabava de publicar: l'absència de Raúl de Tomás, la seva aparent desconnexió de l'equip i el suposat silenci del jugador.

Segons ha informat Relevo, Raúl de Tomás fa dies que no s'entrena amb l'equip i, suposadament, no respon a trucades ni missatges. Aquesta situació va provocar una cascada d'especulacions sobre el futur del davanter, un futbolista que va arribar al Rayo amb l'etiqueta d'estrella i que ara sembla més fora que dins del club. No obstant això, Martín Presa va ser contundent en la seva intervenció a El Chiringuito. “Relleu pot dir missa. Raúl de Tomás és una persona que està de baixa i controlat pels serveis mèdics del club”, va afirmar el president.

El màxim dirigent del Rayo va voler resoldre qualsevol dubte sobre la situació del jugador. "No està desaparegut, en absolut", va insistir Presa, assegurant que el club té constància del seu estat i que la seva baixa no està relacionada amb cap lesió física. “No és una lesió física, sinó una malaltia comuna”, va afegir, sense oferir-ne més detalls. Segons el president, serà el doctor del club qui pugui necessitar més informació els propers dies.

Futur incert per a RDT

La intervenció a El Chiringuito va deixar clara la postura del Rayo Vallecano: el jugador està controlat i no hi ha motius per pensar en la seva desaparició. Tot i això, aquesta resposta no va dissipar del tot els dubtes entre els aficionats, que esperaven explicacions més concretes sobre la situació d'un futbolista que, des de la seva arribada, no ha estat exempt de polèmiques.

Raúl de Tomás va aterrar a Vallecas com el fitxatge més car de la història del club, amb l'esperança de liderar l'equip. Tot i això, el seu rendiment no ha estat a l'altura de les expectatives i el seu pas per l'equip ha estat marcat per lesions, problemes extraesportius i un rendiment irregular. La seva absència recent ha generat encara més incertesa sobre el compromís amb el club.

Les últimes setmanes, també s'ha parlat d'un possible interès de l'Espanyol a recuperar-lo, cosa que podria significar un nou capítol a la cursa del davanter. La seva relació amb el Rayo sembla cada cop més deteriorada, i alguns apunten que el seu futur podria estar lluny de Vallecas. Segons el seu agent, el jugador necessita un entorn que li faci confiança.

La situació de Raúl de Tomás reflecteix la desconnexió entre el jugador i el Rayo Vallecano, cosa que ha estat evident els últims mesos. Martín Presa ha volgut calmar les aigües, però el debat sobre el futur del davanter continua obert. Per ara, només queda esperar que el club ofereixi més informació sobre el seu estat i que el jugador torni als entrenaments, cosa que podria ser clau per definir si encara té un lloc a l'equip o si la seva etapa a Vallecas ha arribat a la seva fi.