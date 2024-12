Paco Buyo fa servir Negreira per ficar-se amb Jota Jordi i Twitter crema

Aquest cap de setmana, la jornada de la Lliga ha estat marcada per les diferents actuacions arbitrals i la doble vara de mesurar-les. Les primeres polèmiques es van desfermar el dissabte al matx del FC Barcelona contra la UD Las Palmas, amb dos penals clars no xiulats al conjunt d'Hansi Flick.

D'altra banda, aquestes discussions sobre l'arbitratge es van tornar encara més intenses ahir. Això va ser degut a l'enfrontament entre el Reial Madrid i el Getafe. Que ens va deixar unes decisions totalment surrealistes del col·legiat que van fer cremar les xarxes socials com X (Twitter).

El missatge de Jota Jordi a l'arbitratge

Aquesta xarxa social ha tornat a ser escenari d'una batalla mediàtica entre Paco Buyo i Jota Jordi. Tot va començar quan Jota Jordi, tertulià de programes esportius, va publicar una imatge criticant les dues decisions arbitrals recents.

| Instagram

Segons ell, es va xiular un penal en una jugada protagonitzada per Anttonio Rudiger, mentre que se'n va ignorar una altra de molt similar que involucrava Pau Víctor. El seu missatge, acompanyat de la paraula "vergonya", buscava posar en evidència allò que ell considera doble vara de mesurar en l'arbitratge.

La resposta de Paco Buyo no es va fer esperar. L'exfutbolista va utilitzar una fotografia editada on apareix José María Enríquez Negreira, personatge clau a les acusacions de corrupció relacionades amb el FC Barcelona.

La polèmica resposta de Paco Buyo

A la imatge, Negreira sosté un maletí ple de bitllets, insinuant presumptes irregularitats històriques que involucren el club català. Buyo va afegir un comentari sarcàstic: "Crec que sobren les paraules, parles de Lligues arreglades". Aquesta resposta va encendre encara més les xarxes.

Els usuaris de X (Twitter) no van trigar a reaccionar. D'una banda, els seguidors de Jota Jordi van defensar-ne la postura. Van considerar lús de la imatge com un atac personal i fora de lloc.

D'altra banda, els que donen suport a Paco Buyo van celebrar el seu enginy i la seva crítica cap a l'entorn blaugrana. Les respostes van estar plenes de mems, ironies i referències a polèmiques arbitrals del passat.

Els usuaris no triguen a contestar-lo

Un usuari va comentar: "No crec que aquest maletí tan gran sigui només per al porter. Massa males llengües". Altres van aprofitar per recordar moments històrics en què Paco Buyo, com a porter, també va ser qüestionat.

"L'MVP del Tenerife en aquella Lliga perduda pel Madrid", va escriure un altre, fent referència a una jugada emblemàtica. La interacció no hi va quedar. Algunes respostes es van centrar a criticar la qualitat del mem.

"Qui et fa els mems, el teu nebot de 5 anys?", va preguntar sarcàsticament un altre usuari, sumant humor a la discussió. La polarització al voltant del debat va quedar més que evident.

Aquesta disputa digital només és un altre capítol en l'eterna rivalitat entre el Reial Madrid i el FC Barcelona. Les xarxes socials, com sempre, amplifiquen cada comentari i converteixen petites friccions en grans conflictes. Mentrestant, la conversa continua acumulant milers d'interaccions i manté viva l'eterna polèmica del futbol espanyol.