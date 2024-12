Tomàs Roncero s'inventa una conspiració entre el Barça i el Mallorca

per Sergi Guillén

Al món de X (Twitter), Tomás Roncero no deixa ningú indiferent. El periodista del Reial Madrid és conegut pels seus comentaris viscerals i sovint polèmics. Moltes vegades, les seves publicacions han generat intensos debats en xarxes socials, on els seus seguidors i detractors no escatimen a respondre-li.

Ahir, després del contundent 1-5 del Barça contra el Mallorca a Son Moix, Roncero va tornar a incendiar les xarxes. En una piulada, va insinuar que el Mallorca no es va esforçar igual contra el Barça que contra el Reial Madrid. Aquesta declaració va provocar una allau de respostes carregades d'indignació.

Les acusacions de Roncero

A la seva piulada, Roncero ha assenyalat que el Mallorca "es deixa l'ànima" contra el Madrid però regala gols contra el Barça i l'Atlètic. A més, va dir comprendre la frustració de Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en referència a actuacions semblants.

Aquest comentari va despertar les crítiques d'aficionats de diversos equips, que van considerar la seva anàlisi una falta de respecte. "Als seus nois només els motiva guanyar els de blanc", va rematar Roncero, alimentant la narrativa d'una suposada conspiració contra el Reial Madrid.

Respostes contundents a les xarxes

Les reaccions no van trigar a arribar. Un usuari va recordar les derrotes recents del Madrid contra el Barça i l'Atlètic, qualificant d'hipòcrita el comentari de Roncero. "És clar, sou una merda d'equip, contra nosaltres són déus", va ironitzar, acumulant milers de likes.

Un altre usuari va defensar la professionalitat del Mallorca i va criticar la visió esbiaixada de Roncero. "Un respecte, que sabràs tu del Mallorca si no veus més enllà del Bernabéu", va escriure en to contundent. Aquest missatge es va viralitzar ràpidament, mostrant la indignació generalitzada.

Alguns comentaris van optar per un to més sarcàstic i van qüestionar l'objectivitat del periodista. "Agafa't la pastilla i estira't una estona. Falta et fa", va comentar un altre aficionat, sumant-se al debat.

Fins i tot es va recordar que Tomás Roncero no es va queixa. En els partits en què equips com el Leganés o el Getafe no van mostrar gran resistència al Madrid.

Un debat que no cessa

La polèmica no és nova. Roncero ha generat aquest tipus de debats altres vegades, acusant equips de "abaixar-se els braços" contra el Barça o l'Atlètic. Les seves declaracions són un reflex de l'intens enfrontament entre les aficions dels grans clubs de LaLiga.

El resultat del partit d'ahir va deixar pocs dubtes sobre el domini del Barça, que va atropellar el Mallorca amb un joc efectiu i letal. Tot i això, els comentaris de Roncero semblen buscar desviar l'atenció cap a una teoria sense proves.

Twitter es va tornar a convertir en un camp de batalla, amb usuaris debatent entre la professionalitat dels equips i conspiracions imaginades per alguns periodistes. La veritat és que, una vegada més, Roncero ha aconseguit allò que buscava: ser el centre d'atenció.