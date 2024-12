Pau Víctor – Ferran Torres: L'afició dicta sentència després del Mallorca – Barça

Va ser nit de reivindicacions a La Palma. El Barça va golejar un dels equips més en forma de LaLiga i es va desfer d'un mal far absolut que venia acompanyant-lo les últimes setmanes. Ho va fer, a més, amb gols de dos futbolistes que no tenen un protagonisme destacable amb Hansi Flick: Ferran Torres i Pau Víctor.

El de Foios i el de Sant Cugat tenen la complexa missió de rellevar un incansable Robert Lewandowski. Els pocs minuts en què el polonès no és sobre el verd se'ls han de repartir entre tots dos. I encara que ahir, davant la jornada de descans del pitxitxi, va ser Ferran Torres el que va sortir d'inici, l'afició culer ho té clar: Pau Víctor abans que Ferran Torres.

El valencià va marcar, sí, però la seva presència sobre el verd no va acabar de convèncer la parròquia blaugrana, ja que es percebia insubstancial a les ofensives de l'equip català. Com si realment no estigués jugant. Tot i això, a Pau Víctor, encara que també li atribueixen la seva falta de gol habitual, els aficionats sí que veuen un home que aporti, que pressiona i que mostra carisma. De fet, ahir finalment va poder veure porta, cosa que no aconseguia des del 28 de setembre.

| FCB

A X ho tenen clar

Amb tot, a les xarxes socials hem pogut llegir alguns comentaris que corroboren aquesta sensació de favoritisme de Pau Víctor davant de Ferran Torres. "Valen més 20 minuts de Pau Víctor que 70 de Ferran Torres", proclamava un usuari de X amb insult inclòs, que no cal repetir, per referir-se a l'atacant valencià. De fet, diversos comentaris de la comunitat culer en aquesta plataforma compartien aquest mateix missatge.

"A mi digueu-me el que vulgueu, però Pau Víctor em sembla que actualment aporta més que Ferran Torres i Ansu Fati", deia un altre; aquest sense paraules grolleres. Un altre compte de la xarxa social d'Elon Musk sospitava que el Barça té un pla amb l'ex del Manchester City: “Crec que tots tenim clar que Pau Víctor ha d'estar davant de Ferran i si no és així és perquè se'l vol vendre al gener i cal posar-lo a l'aparador”.

Part d'aquesta argumentació de favoritisme d'un per sobre de l'altre rau precisament en l'actitud transmesa al terreny de joc. "Li costa el gol, però el noi corre sempre i les lluita totes", deia un internauta, referint-se a Pau Víctor. "Mil vegades ho poso abans que Ferran", sentenciava.