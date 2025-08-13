Pronòstics de Tomás Roncero per a la temporada 2025-2026 que se li giraran en contra

Les tertúlies s'encenen, les xarxes bullen i l'hemeroteca afila el llapis. En un curs que arrenca amb fam de revenja, el joc d'anticipar campions promet més debat que mai. I en aquest context, destaca un nom propi, Tomás Roncero, madridista acèrrim. A veure com li surten les prediccions aquest any, perquè en la temporada passada van ser un autèntic desastre.
Roncero dobla l'aposta
A les xarxes del Chiringuito, ha destapat la seva travessa per a la 25/26 i no es guarda res. Campió de Lliga: Real Madrid de Xabi Alonso. Campió de la Champions: Real Madrid. Campió de la Copa: Athletic Club, amb Nico Williams com a estendard de la campanya copera.
D'altra banda, Roncero assenyala que el campió de copa serà l'Athletic Club de Bilbao. La temporada passada va dir que seria el Real Madrid, veurem si aquest any sí que l'encerta.
La revelació i el dard: Oviedo il·lusiona i el “CTA” com a decepció
Roncero assenyala el Real Oviedo com a equip revelació del curs. L'aposta arriba just després de l'ascens històric segellat al juny, un retorn a l'elit que ha reactivat el Tartiere i promet un futbol directe i competitiu.
A l'altra cara de la moneda, la seva “decepció” no és un club, sinó el CTA. Un dard irònic cap a l'estament arbitral que ja va incendiar les xarxes. Roncero fa broma amb això del CTA i afegeix que "què més dona, si són els amics de Negreira".
Baló d'Or 2025: Dembélé, favorit després de la Champions del PSG i la batalla amb Lamine
El tertulià situa Ousmane Dembélé com a guanyador del Baló d'Or 2025. La candidatura del francès arriba avalada per la Champions conquerida a Munic i per un curs superlatiu en producció ofensiva.
El debat amb Lamine Yamal és real i està viu, però l'impuls del PSG pesa en la cursa. Seria estrany que Tomás posés el Barça o algun jugador del club català en alguna predicció positiva. El que sí que no ha fet aquesta temporada és col·locar el Barça com a decepció.
La temporada passada va triar el club blaugrana com la decepció més gran, i va acabar guanyant la Lliga i posicionant-se com un dels millors equips de tot el món.
L'hemeroteca estreny: així va acabar la 24/25 davant dels seus vaticinis
Per mesurar el risc d'aquests pronòstics convé mirar enrere. La temporada passada va acabar amb el FC Barcelona, campió de LaLiga i millor entrenador per a Hansi Flick, mentre la Copa del Rei també va viatjar a Barcelona després d'una final trepidant.
A Europa, la Champions va ser del PSG, culminant una exhibició inoblidable a la final. Si les seves prediccions aleshores apuntaven al monopoli blanc, la realitat va seguir un altre guió. La història i l'hemeroteca deixen conclusions clares; Tomás Roncero no és el millor vident.
Es compliran ara? Calendari calent i context competitiu
El termòmetre competitiu puja ja a l'agost. El PSG, flamant campió europeu, disputa la Supercopa d'Europa aquest mes, i el Real Madrid inicia la seva nova etapa lliguera amb Xabi Alonso al capdavant. L'inici condicionarà narratives i reforçarà, o no, l'aura d'inevitabilitat que envolta l'aposta madridista. Podrà el Madrid traduir el seu potencial en títols?