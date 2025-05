Les prediccions de Tomás Roncero fa uns mesos se li giren en contra: Ridícul

Com cada any, quan encara no s'ha disputat ni un minut de temporada oficial, les tertúlies futboleres s'omplen de prediccions, apostes i profecies. Una de les veus més fidels a aquest ritual és Tomás Roncero, el tertulià més acèrrim del madridisme, qui abans de l'inici de la temporada 2024-2025 es va llançar sense por a vaticinar el que, segons ell, seria un any gloriós per al Real Madrid... i desastrós per al Barça.

Tot va quedar gravat en un clip que avui s'ha tornat viral per una raó molt senzilla: no va encertar ni una sola predicció, excepte una, que sembla més fruit de l'atzar que de l'anàlisi. Roncero començava amb to triomfal: "Campió de Lliga: el Real Madrid, vigent campió", deia amb seguretat. Només uns segons després, doblava la seva aposta: "Campió de Champions: doncs el Real Madrid també".

Una temporada molt diferent a la que va pintar Roncero

El Barça s'ha proclamat campió de Lliga de forma indiscutible, amb Lamine Yamal i Fermín López com a figures emergents, i amb un Hansi Flick que ha demostrat personalitat, intel·ligència tàctica i capacitat de gestió de vestuari. Una gesta especialment valorada després de l'any de transició que vivia el club i les dificultats econòmiques que arrossegava.

| Canva, Real Madrid

Quant a la Champions League, el Real Madrid no només no la va guanyar, sinó que va caure en quarts davant un Arsenal molt superior. Roncero apostava pel doblet blanc amb tota la il·lusió del món... però la realitat va ser molt diferent.

Tampoc va encertar amb la Copa del Rei ni la Pilota d'Or

El tertulià de El Chiringuito tampoc va estar fi amb la Copa del Rei. "Tornarem a per la Copa, perquè sí, m'agrada", va dir. I la Pilota d'Or? Roncero ho tenia clar: "Vinícius Junior". Però el brasiler, tot i que va tenir una bona campanya, va quedar lluny de les xifres i l'impacte mediàtic d'altres candidats.

| YouTube, Canva Creative Studio, @X, XCatalunya

Avui, tots els focus apunten a Lamine Yamal, el noi de 17 anys que ha estat decisiu en els moments clau i que ja sona com a gran favorit per colar-se al podi d'aquest any.

La major pífia: "La decepció serà el Barcelona de Flick"

De totes les prediccions fallides, n'hi ha una que ha fet riure fins i tot a molts madridistes: "La decepció serà el Barcelona. El Barcelona de Flick. Flick, flick, flick, flick, flick", va repetir burlescament Roncero, en un intent de treure valor al nou entrenador blaugrana.

Avui, Flick ha callat boques. Ha guanyat la seva primera Lliga a Espanya, ha retornat competitivitat a l'equip, ha recuperat jugadors clau com Pedri i Lewandowski i ha convertit joves com Lamine i Fermín en pilars del futur. El Barça no només ha estat competitiu, ha estat campió amb autoritat.

Enmig de tant error, Roncero en va salvar una. Quan li van preguntar per l'equip revelació, va respondre: "Villarreal de Marcelino". El 'Submarí Groc', malgrat les seves limitacions, ha fet una gran campanya i ha aconseguit classificar-se per a competicions europees amb un joc ofensiu i atractiu.

Molt soroll, poc encert

El vídeo de Roncero ha circulat per xarxes amb milers de comentaris sarcàstics. "Expert en endevinació inversa", "si Roncero ho diu, aposta el contrari", "nou Nostradamus... però al revés", són només alguns dels comentaris més repetits.

I és que, una vegada més, la realitat s'ha encarregat de posar cada cosa al seu lloc. El Barça campió. Flick triomfador. I Roncero... bé, Roncero com sempre: molt show, poca punteria.