La Roma assetja el Benito Villamarín: Gasperini vol un davanter del Reial Betis

El mercat torna a tensar-se a Heliòpolis mentre un gran d'Itàlia observa amb lupa la banda verd-i-blanca. El calendari accelera, les necessitats tàctiques manen i els moviments d'última hora poden alterar el pla del tècnic xilè. En un estiu d'obres, proves i dubtes físiques, la intriga s'instal·la pocs dies abans de l'inici de la lliga.
Una Roma de Gasperini que demana desbordament immediat per fora
L'arribada de Gian Piero Gasperini el 6 de juny va marcar un gir esportiu a Trigoria. El tècnic italià reclama amplitud, pressió alta i ruptura a l'espai per posar els fonaments del seu 3-4-2-1.
El club giallorosso ha sondejat diverses opcions, però els darrers dies ha agafat força un objectiu de la Lliga. La prioritat és clara: incorporar un extrem que produeixi en conducció llarga, guanyi duels i acceleri les transicions que l'entrenador exigeix. Segons fonts italianes, l'interès s'ha reobert en les últimes 48 hores i es prepara una ofensiva si quadren preus i terminis.
Un Betis en transició: nova casa, competència i equilibri financer
El context a Sevilla no és menor. Amb el Benito Villamarín en remodelació, l'equip disputarà la temporada 2025/26 a La Cartuja, un trasllat que també condiciona logística, ingressos de dia de partit i temps d'adaptació competitiva. Dins del club es repeteix la consigna: estabilitat esportiva, plantilla compensada i zero passos en fals.
En paral·lel, Manuel Pellegrini ha vist reforçada la banda amb l'arribada de Rodrigo Riquelme. Fitxat des de l'Atlètic de Madrid, fet que puja la competència en el perfil esquerrà i obre escenaris tàctics amb doble extrem o carril llarg. Aquest moviment eleva el llistó intern i, de passada, alimenta preguntes sobre la jerarquia inicial en la demarcació.
L'atacant a la diana romana: preu, clàusules i escenaris
El nom que persegueix Roma és Ez Abde. Di Marzio va informar que el club ha reactivat el seu interès pel marroquí, perfil explosiu i amb impacte directe en metres finals. A Itàlia parlen d'una taxació que rondaria els 20 milions. A més, aquesta xifra activaria un percentatge a favor del Barça per la venda, reduït recentment al 20 % després d'acords entre clubs.
L'escenari afegeix matisos. Per al Betis, l'operació només tindria sentit en termes de valor present i risc esportiu. En l'àmbit comptable, una oferta propera a aquesta xifra faria palanca, però el cos tècnic també pondera el retorn competitiu de l'atacant quan estigui al cent per cent.
Lesió de turmell i ritme competitiu: el gran condicionant de l'estiu
El gran fre de l'estiu es diu turmell. L'extrem es va lesionar en el tram final de la 2024/25 i ha passat per tractaments específics, fins i tot fora de Sevilla, amb permís del club. No ha completat la pretemporada amb el grup i la seva disponibilitat inicial depèn de l'evolució de l'edema ossi. Aquest factor pesa en qualsevol negociació i en els temps de la seva posada a punt
Des del prisma esportiu, el pronòstic és prudent. El pla passa per treball individual, progressió en càrregues i reintegració escalonada, sense dreceres. Qualsevol traspàs hauria de conviure amb aquest calendari mèdic i les exigències d'adaptació a un nou ecosistema competitiu
Per què encaixa en el 3-4-2-1 de Gasperini i què guanyaria la Roma
El sistema de l'entrenador italià necessita extrems o mitjapuntes que trenquin línies i atraguin marques per alliberar el carriler. El marroquí ofereix conducció vertical, canvi de ritme i amenaça en transició. Tres virtuts que el pla romà busca maximitzar amb recepcions al peu i a l'espai, a més d'un contra un al costat dèbil.
Per al Betis, retenir-lo significaria preservar un recurs diferencial en nits tancades, ara que el trasllat a La Cartuja exigeix cops de talent.