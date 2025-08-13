Pronósticos de Tomás Roncero para temporada 2025-2026 que se le girarán en contra

Las tertulias se encienden, las redes hierven y la hemeroteca afila el lápiz. En un curso que arranca con hambre de revancha, el juego de anticipar campeones promete más debate que nunca. Y en este contexto, destaca un nombre propio, Tomás Roncero, madridista acérrimo. A ver cómo le salen las predicciones este año, porque en la temporada pasada fueron un auténtico desastre.

Roncero dobla la apuesta

En las redes del Chiringuito, ha destapado su quiniela para la 25/26 y no se guarda nada. Campeón de Liga: Real Madrid de Xabi Alonso. Campeón de la Champions: Real Madrid. Campeón de la Copa: Athletic Club, con Nico Williams como estandarte de la campaña copera.

Por otro lado, Roncero señala que el campeón de copa será el Athletic Club de Bilbao. La temporada pasada dijo que sería el Real Madrid, veremos si este año sí acierta.

| XCatalunya, @X, Canva Creative Studio

La revelación y el dardo: Oviedo ilusiona y el “CTA” como decepción

Roncero señala al Real Oviedo como equipo revelación del curso. La apuesta llega justo después del ascenso histórico sellado en junio, un regreso a la élite que ha reactivado al Tartiere y promete un fútbol directo y competitivo.

En el reverso de la moneda, su “decepción” no es un club, sino el CTA, un dardo irónico hacia el estamento arbitral que ya incendió las redes. Roncero bromea con lo del CTA y añade que "qué más da, si son los amigos de Negreira".

Balón de Oro 2025: Dembélé, favorito tras la Champions del PSG y la batalla con Lamine

El tertuliano sitúa a Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025. La candidatura del francés llega respaldada por la Champions conquistada en Múnich y por un curso superlativo en producción ofensiva.

| XCatalunya, Canva

El debate con Lamine Yamal es real y está vivo, pero el impulso del PSG pesa en la carrera. Raro sería que Tomás pusiera al Barça o algún jugador del club catalán en alguna predicción positiva. Lo que sí que no ha hecho esta temporada, es colocar al Barça como decepción.

La temporada pasada eligió al club azulgrana como la decepción más grande, y acabó ganando la Liga y posicionándose como uno de los mejores equipos de todo el mundo.

La hemeroteca aprieta: así acabó la 24/25 frente a sus vaticinios

Para medir el riesgo de estos pronósticos conviene mirar atrás. La pasada temporada terminó con FC Barcelona, campeón de LaLiga y mejor entrenador para Hansi Flick, mientras la Copa del Rey también viajó a Barcelona tras una final trepidante.

En Europa, la Champions fue del PSG, culminando una exhibición inolvidable en la final. Si sus predicciones entonces apuntaban al monopolio blanco, la realidad siguió otro guion. La historia y la hemeroteca dejan conclusiones claras; Tomás Roncero no es el mejor vidente.

| Tomas Roncero, @elchiringuitotv

¿Se cumplirán ahora? Calendario caliente y contexto competitivo

El termómetro competitivo sube ya en agosto. El PSG, flamante campeón europeo, disputa la Supercopa de Europa este mes, y el Real Madrid inicia su nueva etapa liguera con Xabi Alonso al mando. El arranque condicionará narrativas y reforzará, o no, el aura de inevitabilidad que rodea a la apuesta madridista. ¿Podrá el Madrid traducir su potencial en títulos?