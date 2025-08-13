Edu Aguirre s'engresca amb Mbappé i Twitter dicta sentència: «Si jugués...»

Edu Aguirre, periodista i tertulià habitual de l'univers madridista, ha tornat a encendre les xarxes amb un d'aquells pronòstics que no deixen indiferent ningú. A través del seu compte oficial a X (abans Twitter), Aguirre va compartir un missatge rotund sobre Kylian Mbappé: “Més de 60 gols. Aquest és el meu pronòstic d'aquesta temporada per a Mbappé”.
I és que el davanter francès ve de signar una campanya impressionant amb 44 gols, però la xifra que maneja Aguirre no és precisament conservadora: demana al nou '10' del Madrid que superi el seu propi rècord personal per un marge de més de 15 gols.
El context del pronòstic
El comentari d'Aguirre arriba després de l'amistós del Real Madrid a la pretemporada, un 0-4 davant el Tirol austríac en què Mbappé va marcar dos gols i va deixar molt bones sensacions físiques. El francès, que ara porta el dorsal 10 heretat de Luka Modric, va ser el gran protagonista del partit juntament amb Arda Güler.
En aquell partit, Mbappé no només va signar un doblet, sinó que va estar a punt de completar un hat-trick. La seva mobilitat, el seu encert i la seva capacitat per associar-se amb Vinicius i Brahim van fer que molts al madridisme tornessin a il·lusionar-se amb el que pot oferir en la seva segona temporada al Bernabéu.
Edu Aguirre, sempre proper a la plantilla blanca i defensor acèrrim de les grans estrelles del club, sembla haver interpretat aquests senyals com l'inici d'un any històric per a l'atacant.
Un repte de dimensions colossals
Superar els 60 gols en una sola temporada està a l'abast de ben pocs jugadors a la història. Cristiano Ronaldo ho va fer amb el Real Madrid en el seu apogeu, i Leo Messi ho va aconseguir amb el Barcelona en els seus millors anys. Fins i tot Erling Haaland, amb la seva explosió al Manchester City, no ha arribat a aquestes xifres.
Un objectiu tant ambiciós com complicat, però que Aguirre defensa amb la convicció que el caracteritza. “Amb el sistema de Xabi Alonso, Mbappé tindrà més espais i més ocasions clares que mai. I amb Güler i Tchouaméni filtrant pilotes, ho té tot per destrossar registres”, va explicar en la seva última aparició televisiva.
La reacció de les xarxes
Com sol passar amb les afirmacions d'Edu Aguirre, les xarxes socials no van trigar a dividir-se entre qui comparteix el seu entusiasme i qui veu la seva predicció com una exageració. Alguns madridistes el van recolzar, recordant que el francès ja ha demostrat la seva voracitat golejadora tant al PSG com en el seu primer any a Espanya.
Entre les respostes més virals hi ha la de Miguel Paez Gordillo, que va escriure amb to de burla: “Si jugués a la lliga austríaca contra la Heidi i els seus amics potser en faria més” La broma, fent referència al rival de pretemporada del Madrid i a l'aparent facilitat del partit, va ser compartida i comentada milers de vegades, convertint-se en un dels moments més comentats del fil.
El pols entre fe i escepticisme
La veritat és que la temporada està a punt de començar i les paraules d'Aguirre quedaran com una mena de repte públic per a Mbappé. Si el francès s'acosta a aquesta barrera dels 60 gols, el periodista podrà presumir de visió. Si no, els seus detractors tindran munició per recordar-l'hi durant mesos
L'optimisme d'Edu Aguirre forma part d'aquest ecosistema mediàtic que envolta el Real Madrid, on la passió i la fe en les estrelles de l'equip conviuen amb l'anàlisi més freda i la crítica més severa. I mentrestant, Mbappé ja ha començat a escriure el primer capítol del seu segon any al Bernabéu, amb dos gols i moltes promeses.