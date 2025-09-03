Pedri trenca el seu silenci després de la bronca de Flick a la plantilla: 'L'any passat...'

L'empat a Vallecas va obrir un debat que encara ressona a l'entorn blaugrana. Les paraules de Flick, criticant l'aparició d'egos al seu vestidor i advertint que “maten l'èxit”, van provocar reaccions dins i fora del club. Després que Lamine Yamal relativitzés l'assumpte parlant de manca d'intensitat, Pedri Gonzàlez ha pres la paraula per aportar la seva visió com a líder del centre del camp.
El canari, de només 22 anys, va recordar que la temporada passada la clau va ser la solidaritat de l'equip. En una entrevista a Onda Cero, va assenyalar: “l'any passat tots anàvem a una, ho deixàvem tot al camp i no miràvem l'èxit personal, sinó el de l'equip”. Les seves declaracions coincideixen amb la línia marcada per Hansi Flick, que vol recuperar un esperit col·lectiu capaç de sostenir el Barça en els moments de més dificultat. El missatge de Pedri reforça l'autoritat del tècnic i subratlla la necessitat de tornar a aquesta mentalitat.
Una resposta prudent però ferma davant la polèmica
En roda de premsa amb la selecció espanyola, Pedri va ser preguntat de nou sobre els destinataris de les crítiques de Flick. El migcampista va contestar amb cautela, apuntant que “caldrà preguntar-li a ell, no sé a qui es referia, ja ho parlarà amb nosaltres quan toqui”. Amb aquesta declaració, va evitar personalitzar en cap company i va mantenir la discussió en el terreny del grup. La postura reforça el seu paper com a líder silenciós d'un vestidor jove que encara necessita referents de pes.
Pedri també es va referir a l'últim partit, on el Barça no va passar de l'empat davant el Rayo Vallecano. Va reconèixer que el rendiment va estar per sota del que s'esperava, però va rebutjar utilitzar el mal estat de la gespa com a excusa. “S'hi podia jugar, no estava perfecte, però podríem haver fet moltes coses millor”, va afirmar. A més, va parlar de la confusió generada pel VAR, que va fallar durant diversos trams del partit. “És el primer partit que veig sense el VAR funcionant, i això cal millorar-ho per donar serietat a la Lliga”, va dir.
Opinió sobre Fermín, Flick i el futur immediat
Un altre dels temes abordats va ser la continuïtat de Fermín López, que finalment no va marxar al Chelsea. Pedri es va mostrar molt feliç de comptar amb ell a la plantilla, recordant que “el seu cor és del Barça i ho viu com el que més”. Sobre l'entrenador Hansi Flick, va destacar que la seva nova posició més endarrerida al camp li permet participar més en la creació de joc i sentir-se més còmode. Finalment, va parlar de les seves aspiracions individuals amb prudència, afirmant que guanyar la Pilota d'Or és un somni llunyà, però que espera que algun company culer ho aconsegueixi aquest any.
El retorn a l'Spotify Camp Nou, previst contra el València, continua a l'aire, però Pedri va reconèixer tenir moltes ganes de tornar a jugar a la que és casa seva. Les seves paraules resumeixen el sentir del vestidor: el Barça necessita retrobar la unió que el va fer campió, i la veu del migcampista tinerfenc actua com a recordatori del que diferencia un equip amb aspiracions d'un que es queda a mig camí.