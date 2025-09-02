Lamine Yamal parla clar després de l'esbroncada de Flick a la plantilla: 'No crec...'

L'empat del FC Barcelona davant el Rayo Vallecano va deixar més conseqüències que dos simples punts perduts. Hansi Flick es va mostrar enfadat en roda de premsa i va parlar sobre els egos dins del vestidor. Les seves paraules van generar debat immediat tant als mitjans com entre els aficionats culers.
Els jugadors van reaccionar amb rapidesa per rebaixar la tensió i defensar la unió del grup. Pedri va assegurar que no se sentia al·ludit i que l'ambient era positiu. Altres internacionals espanyols també van atendre la premsa a la concentració de la selecció.
Resposta des de la concentració
Lamine Yamal va oferir la seva visió en una entrevista amb RTVE. El jove atacant va ser clar: no creu que hi hagi problemes d'egos a l'equip. Considera que el que va passar va ser fruit de l'enuig després d'un empat dolorós. Per a ell, la clau és mantenir la intensitat en tots els partits.
L'extrem va subratllar que sumar set punts de nou en camps difícils té mèrit. També va recalcar que el Barcelona encara no havia jugat al seu estadi aquesta temporada. Per això va demanar valorar l'esforç d'un grup molt jove i en construcció.
La importància de la regularitat
Yamal va explicar que el més complicat és mantenir la motivació després de guanyar. La plantilla no ve d'una ratxa de títols consecutius, cosa que manté viva l'ambició. Va recordar que LaLiga és llarga i exigeix constància cada setmana. En aquest context, el vestidor està convençut de lluitar pel títol.
A més, va destacar la bona relació entre els joves de l'equip. Va nomenar Gavi, Nico i Balde com a exemples d'amistat i cohesió. Per a Lamine, el grup està unit i gaudeix jugant junts.
La seva visió personal sobre les crítiques
L'atacant va parlar també sobre la pressió mediàtica que envolta la seva figura. Va reconèixer que ja no l'afecten les crítiques ni els rumors. Va assegurar que només escolta el seu entorn proper i que confia en la seva mentalitat. Aquesta fortalesa, va dir, és el que li ha permès arribar tan lluny tan jove.
Va reiterar que sempre hi haurà comentaris inventats sobre la seva vida personal. Per això prefereix concentrar-se en el futbol i en ajudar l'equip. Aquesta actitud li permet mantenir la calma fins i tot en els moments més tensos.
El suport a un company a la cruïlla
Durant l'entrevista també es va referir a la situació d'un company. Va explicar que van parlar en to de broma sobre els rumors d'Anglaterra. Entre rialles, va reconèixer que el migcampista els va dir que es quedava a Barcelona. Per al vestidor, aquesta decisió reflecteix el compromís amb el projecte.
Va ser en aquell moment quan Lamine Yamal va revelar la frase completa: “Li vam preguntar amb sarcasme què passava amb Anglaterra, però ens va dir que es volia quedar, que estava feliç”. Amb aquestes paraules va esvair qualsevol dubte sobre la continuïtat de Fermín.
El jove internacional no va amagar el seu desig de guanyar grans títols. Va reconèixer que somia aixecar la Champions, el Mundial i la Pilota d'Or. Segons ell, tot futbolista té aquesta ambició, tot i que sap que el camí és llarg. En les seves declaracions també va nomenar Messi i Neymar com a referents.
La projecció d'un líder
Lamine Yamal va remarcar que vol millorar la seva capacitat golejadora. Encara que les assistències li surten de manera natural, creu que ha de marcar més. Per a ell, cada pas endavant en la seva carrera implica assumir noves responsabilitats. No té pressa, però sap que l'experiència li donarà més pes a l'equip.
L'extrem va concloure reafirmant el seu compromís amb el club i la selecció. Creu que Espanya té equip per ser campiona del món si manté la intensitat. A nivell individual, va prometre continuar treballant amb humilitat per complir els seus somnis.