Josep Pedrerol ataca Hansi Flick: 'Té un problema, com Ancelotti i Mourinho'

L'inici de temporada del Barça ha estat marcat més per la tensió extradeportiva que pel futbol desplegat a la gespa. Amb set punts de nou possibles, l'equip es manté a la part alta de la classificació de LaLiga, però les sensacions de domini i confiança no són les mateixes que abans. En aquest context, les declaracions de Hansi Flick sobre els egos a la seva plantilla han generat una tempesta mediàtica que no s'apaivaga.
Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, va ser especialment dur en la seva valoració de les paraules de Flick. Va assegurar que un entrenador ha de, abans de res, convèncer el vestidor. Per al periodista, si el tècnic percep que Lamine Yamal se sent crescut amb només 18 anys, ha de parlar directament amb ell. Si el problema és amb Raphinha, ha de fer exactament el mateix. El que Pedrerol qüestiona és el recurs d'exposar públicament els jugadors en una roda de premsa. Amb això considera que trenca la confiança interna i genera esquerdes innecessàries en un grup.
Comparacions amb finals turbulents a Madrid
Pedrerol va anar més enllà i va comparar l'actitud de Flick amb episodis viscuts al Real Madrid amb tècnics de prestigi. Va recordar que Carlo Ancelotti i José Mourinho van acabar les seves etapes al club blanc després de recórrer al mètode d'assenyalar futbolistes en públic. Segons el presentador, aquests precedents haurien de servir com a advertiment, ja que una estratègia de desgast tan primerenca sol tenir conseqüències negatives en la dinàmica d'un vestidor gran. Per a ell, Flick ha arriscat massa en llançar aquest missatge en només la tercera jornada de Lliga.
L'altra cara del discurs: l'exigència del tècnic alemany
Tot i que les crítiques mediàtiques són evidents, el missatge de Flick també respon a una preocupació legítima. L'entrenador considera que la plantilla ha perdut la unió i la solidaritat que van ser claus en el curs anterior. La seva frase “els egos maten l'èxit” reflecteix la voluntat de recuperar un esperit col·lectiu que ell considera en risc. Tanmateix, la manera de transmetre-ho genera debat, ja que en fer-ho públicament s'exposa a perdre complicitat amb jugadors fonamentals en la temporada.
El Barça afrontarà després de l'aturada un partit clau davant el València, que a més serà el primer com a local en aquesta Lliga. Flick haurà de gestionar la tensió generada per les seves declaracions i reconduir la situació perquè el grup recuperi confiança i energia. El repte serà comprovar si la crítica pública es converteix en un punt d'inflexió positiu o si obre una escletxa al vestidor. Per a Pedrerol, el risc és evident: un tècnic campió de Lliga i Copa no es pot permetre enfrontar-se als seus jugadors tan aviat.