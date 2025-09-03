Es retira un mite del Barça femení

El futbol femení europeu viu un moment històric que quedarà gravat a la memòria dels aficionats. No es tracta únicament d’un comiat esportiu, sinó del tancament d’una etapa que va ajudar notablement a canviar la percepció del joc i a portar-lo al més alt. Es retira Lieke Martens.
Quan Lieke Martens aterrà al FC Barcelona el juliol de 2017, l’equip encara buscava assentar-se entre l’elit continental. El seu fitxatge coincidí amb el gran salt competitiu del club i fou protagonista en la conquesta de la primera Champions el 2021. Aquest títol simbolitzà l’enlairament definitiu de la secció. En cinc temporades com a blaugrana disputà 159 partits oficials i signà 73 gols, xifres que reflecteixen una eficàcia sostinguda i un pes cabdal en atac.
Protagonisme en títols i en l’evolució del joc
La davantera neerlandesa no només aportà números, sinó també un estil reconeixible: desequilibri, visió i una capacitat constant per decidir partits grans. Durant la seva etapa a Catalunya aixecà tres Lligues, tres Copes de la Reina i una Supercopa, consolidant el Barça Femení com un referent mundial. Lieke Martens representà a la perfecció el canvi de mentalitat del club blaugrana, que passà de competir per acostar-se a l’elit a instal·lar-s’hi amb autoritat.
El rol internacional amb Països Baixos i el PSG
La seva trajectòria internacional resulta igualment imponent. Amb la selecció de Països Baixos disputà 160 partits i marcà 62 gols, coronant-se campiona de l’Eurocopa 2017, on fou nomenada millor jugadora del torneig. Després de tancar la seva etapa a Barcelona, fitxà pel PSG el 2022, on competí fins aquest any. Tot i que la seva presència a París no assolí el mateix impacte mediàtic, mantingué un rendiment sòlid a la lliga francesa.
Decisió marcada per la maternitat i un futur diferent
La futbolista de 32 anys ha explicat que la seva retirada respon a una motivació personal: dedicar-se completament al seu fill Lowen. Després d’anunciar el 2023 el seu comiat a la selecció, ara tanca el cercle en clubs, prioritzant la vida familiar. Martens ha expressat que el futbol continuarà ocupant un lloc essencial al seu cor, però el seu rol principal serà ara el de mare.
L’impacte de Martens en el creixement del Barça Femení és indiscutible. La seva figura inspirà una nova generació de futbolistes i aficionats que veieren com el club català es transformava en una potència. El record dels seus gols, el seu lideratge en els moments clau i la seva capacitat per decidir finals quedarà com a referència en la història de l’entitat. A partir d’ara, el seu camí estarà lligat a l’àmbit personal, mentre el futbol femení continua avançant amb l’impuls del seu exemple.