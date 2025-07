El pare de Lamine Yamal parla sobre la renovació de Nico Williams: 'Nosaltres...'

La novel·la del mercat de fitxatges d'aquest estiu ha viscut un dels seus capítols més inesperats amb la renovació de Nico Williams per l'Athletic Club, una decisió que ha provocat un autèntic terratrèmol de reaccions a l'entorn del FC Barcelona. Tanmateix, entre la marea d'enfados, missatges cifrats i zascas creuats a xarxes socials, ha destacat el to serè i conciliador de Mounir Nasraoui, el pare de Lamine Yamal, la major promesa blaugrana del moment.

Un directe viral a Instagram i un missatge per a l'afició culer

En plena ressaca mediàtica després de la negativa de Nico Williams a fitxar pel Barça, Mounir Nasraoui va sorprendre la comunitat futbolística amb un directe d'Instagram en què, lluny d'alimentar la polèmica, va transmetre calma i orgull. Va ser José Álvarez, tertulià de El Chiringuito i un dels periodistes que més ha seguit el cas, qui va trencar el gel amb un comentari de suport: “Que gran que ets!”.

La resposta del pare de Lamine Yamal va ser immediata i contundent, però en clau de respecte i satisfacció per la situació del seu fill. “José, no passa res, tete. Nosaltres seguirem veient en Lamine i altres no podran ni gaudir d'ell. Tu no et preocupis, ho tenim tot fet. Lamine Yamal el tenim aquí, és nostre. Sense fer mal a res ni a ningú. Que Déu ens beneeixi a tots, pau i amor per a tothom”, va afirmar, desdramatitzant la marxa enrere de Nico Williams i centrant el focus en el present i futur del jove talent blaugrana.

| Instagram

Del zasca musical al missatge de tranquil·litat: l'actitud de Mounir Nasraoui

Fa només uns dies, Mounir Nasraoui ja s'havia fet viral amb una storie a Instagram en què llançava un dard més directe, acompanyat de la cançó “No puc confiar”, interpretada com un zasca a Nico Williams després de la seva decisió de renovar amb l'Athletic Club. Aquella publicació va ser entesa com una mostra de desil·lusió i un cert enfadament des de l'entorn familiar de Lamine.

Tanmateix, el discurs de les últimes hores ha girat cap a la tranquil·litat i l'agraïment. Nasraoui va voler deixar clar que al Barça continuen tenint una de les majors perles del futbol europeu i que, més enllà de les decisions alienes, la família de Lamine Yamal se sent afortunada: “Ho tenim tot fet. Lamine Yamal el tenim aquí, és nostre”.

Orgull blaugrana i missatge d'unitat: “Sense fer mal a res ni a ningú”

En un moment en què el mercat de fitxatges està ple de promeses trencades, traïcions i declaracions creuades, l'actitud del pare de Lamine Yamal marca la diferència. Opta per valorar el que ja tenen i mostra empatia cap a aquells que, finalment, no podran gaudir de la màgia del jove extrem. “Nosaltres seguirem veient en Lamine i altres no podran ni gaudir d'ell”, va subratllar, en al·lusió directa a l'afició barcelonista i al clima d'orgull que es viu al voltant del canterà.

A més, Nasraoui va tancar la seva intervenció amb un missatge de respecte i concòrdia: “Que Déu ens beneeixi a tots, pau i amor per a tothom”. Unes paraules que contrasten amb el soroll habitual del mercat i que han estat molt ben rebudes per l'afició culer, que ara centra totes les seves esperances en el creixement i consolidació de Lamine Yamal com a referent del Barça.