El Vila-real i Marcelino repeteixen estratègia: Ofensiva per un ex del València

La fulla de ruta del Villarreal en aquest mercat d'estiu està marcada per la necessitat d'armar un projecte competitiu per afrontar la Champions League. Després de diversos moviments a la plantilla, la directiva ha accelerat la recerca d'un futbolista que conegui l'elit, tingui experiència internacional i, sobretot, encaixi en la idea de joc de Marcelino García Toral. Tot apunta que el nom marcat en vermell és el d'un vell conegut del tècnic asturià.

L'entrenador del Villarreal s'enfronta ara al repte d'enfortir un vestidor que ha patit sortides sensibles en les últimes setmanes. I una de les estratègies emprades pel tècnic asturià és evident: apostar per futbolistes que ja hagin respost sota el seu comandament, com va passar recentment amb Guedes, Parejo o Coquelin, tots ells amb passat al Valencia i que han rendit a gran nivell sota les ordres de Marcelino a la Ceràmica. També es va endur Kondogbia a l'OM.

I ara, segons ha informat Estadio Deportivo, la història podria repetir-se amb Carlos Soler. El migcampista valencià té un afecte especial per Marcelino, ja que és l'entrenador que més vegades l'ha entrenat a la seva carrera. Les dades parlen per si soles: 89 partits disputats sota el seu comandament, acumulant 6.472 minuts al terreny de joc, amb 5 gols, 16 assistències i 19 targetes grogues en aquest període. Unes xifres que mostren la confiança total del tècnic asturià en el migcampista valencià, convertit en peça clau en el sistema del 4-4-2 que caracteritzava aquell Valencia que va conquerir la Copa del Rei i va signar una de les millors etapes recents del club ché.

Tot i que la posició natural de Soler és la de mitjapunta, Marcelino va apostar a Mestalla per ubicar-lo a la banda dreta, explotant la seva arribada a l'àrea i capacitat de treball defensiu. Aquesta polivalència és la que ara vol traslladar al Villarreal, especialment davant l'exigència d'un calendari europeu ple de partits de màxima dificultat. El coneixement mutu i la confiança acumulada entre tots dos poden ser decisius en l'operació.

Un fitxatge estratègic per afrontar la Champions League

El context actual convida el Villarreal a actuar amb decisió. Després de la sortida de Baena i la possible venda de Barry, el club disposa de marge financer per llançar-se a per un fitxatge de nivell. Soler, actualment de retorn al PSG després d'una cessió discreta al West Ham, sap que el seu futur és lluny de París, on la competència al mig del camp és ferotge i la seva participació, molt limitada per la presència de jugadors com Fabián Ruiz, Vitinha o Joao Neves.

El Villarreal, que ja va sondejar la incorporació de l'internacional espanyol a mitjans de juny, ha intensificat els contactes en els últims dies, tal com apunta la font ja esmentada. L'objectiu és tancar l'arribada de Soler abans que altres equips espanyols o europeus entrin a la subhasta. La direcció esportiva maneja dues fórmules: una cessió amb opció de compra, que facilitaria l'operació a nivell de massa salarial, o una adquisició definitiva després de les recents vendes. Tot dependrà de la negociació amb el PSG, que no veuria amb mals ulls alliberar una fitxa d'alt cost.