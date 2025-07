Zasca brutal del pare de Lamine Yamal a Nico Williams: 'No puc...'

L'estiu de fitxatges en el futbol espanyol ha tornat a deixar una d'aquelles històries que generen debat i emocions creuades entre clubs, futbolistes i afició. Quan tot apuntava a un acord imminent per vestir una de les estrelles de l'Athletic Club amb la samarreta del Barça, la notícia va esclatar: Nico Williams, finalment, es queda a Bilbao. El cop ha estat tan inesperat que la reacció dels protagonistes no s'ha fet esperar, especialment des de l'entorn més proper a Lamine Yamal.

La decisió de Nico Williams de renovar fins al 2035 amb l'Athletic Club va agafar a contrapeu la direcció esportiva blaugrana. Pocs esperaven que l'extrem, després de setmanes de negociacions i picades d'ullet al Barça, optés per tancar la porta a un traspàs que semblava qüestió de temps. La notícia va desfermar una tempesta a les xarxes socials: missatges de decepció en clau blaugrana i burles des de Bilbao, que celebren haver retingut la seva joia.

Dins del vestidor del Barça, la notícia també ha estat difícil de pair. Dani Olmo, un dels noms lligats al nou projecte de Hansi Flick, va ser el primer a manifestar-se amb claredat. Va publicar una storie a Instagram besant l'escut del Barça, un gest interpretat per molts com un missatge directe: “jo sí que vull ser aquí”. La mateixa idea la va reforçar Raphinha, que va pujar una altra fotografia assenyalant l'escut, reafirmant el seu compromís amb el club.

| Canva

El missatge directe de Mounir Nasraoui i la polèmica musical a Instagram

Tanmateix, el missatge més contundent va arribar des de l'entorn familiar de Lamine Yamal. Mounir Nasraoui, pare de la jove estrella culer, és conegut per la seva activitat a les xarxes socials i el seu suport públic al Barça. En ple rebombori per la decisió de Nico Williams, l'arxiconegut Hustle Hard va pujar una storie que ràpidament es va fer viral entre els aficionats. A la imatge, un cor transformat en l'escut del FC Barcelona, però el que realment va cridar l'atenció va ser la cançó escollida per acompanyar la publicació: “No puc confiar”, de Skinny Flex.

El fragment de la cançó que se sentia a la storie no deixava lloc a dubtes: “Avui dia no puc confiar en ningú”. Una fletxa que molts han interpretat com una clara referència a la decisió de Nico Williams i una manera d'expressar el sentir de l'entorn de Lamine Yamal davant el gir inesperat dels esdeveniments. El gest de Nasraoui ha estat llegit com un cop directe, apuntant a la confiança trencada després de dies de negociacions i promeses que finalment no es van complir.

El que crida l'atenció d'aquesta reacció és que, fins fa poques setmanes, la relació entre Nico Williams i la família Yamal semblava excel·lent. Durant l'Eurocopa, els jugadors van compartir imatges junts i es mostraven propers, tant al camp com fora d'ell. Tanmateix, el desenllaç de l'operació ha canviat el clima completament, amb gestos i publicacions que han donat molt a parlar a la comunitat blaugrana.