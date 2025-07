Tomás Guasch a l'estil Roncero contra el Barça per Nico Williams: 'Els portaveus...'

El cas Nico Williams continua sent notícia. El davanter de l'Athletic Club no ha fitxat pel Barça i seguirà jugant a San Mamés. Si fins fa poc es parlava del seu fitxatge pel Barça, ara es parla del seu no fitxatge. Tots els periodistes madridistes aprofiten la decisió del futbolista per atacar el FC Barcelona i minvar la seva reputació. Un d'ells va ser Tomás Roncero, que va quedar en ridícul quan els usuaris van comparar aquest cas amb el de Kylian Mbappé.

Ara, qui s'ha assemblat a Tomás Roncero ha estat un altre tocai. Tomás Guasch ha publicat un missatge a Twitter en què es riu del Barça. Parla dels portaveus que donaven per fet el seu fitxatge i insinua que es van precipitar quan van dir que el FC Barcelona ja el tenia lligat.

Nico Williams seguirà a Bilbao

Nico Williams, el nom complet del qual és Nicholas Williams Arthuer, va néixer el 12 de juliol de 2002 a Pamplona, Navarra, i en només uns anys s'ha convertit en un dels extrems més cobejats del futbol europeu. La seva carrera esportiva va començar a les categories inferiors d'Osasuna, on va començar a destacar per la seva velocitat i desimboltura. Tanmateix, ben aviat va cridar l'atenció de l'Athletic Club, que el va incorporar a la seva pedrera el 2013.

Va ser allà on va fer el salt de qualitat, progressant per tots els equips formatius fins a debutar al Basconia i més tard al filial Bilbao Athletic, on les seves actuacions li van obrir les portes del primer equip.

El salt a l'elit de Nico Williams va arribar a l'abril de 2021, quan va debutar amb l'Athletic Club en un partit davant el Real Valladolid. La seva aparició no va passar desapercebuda, ja que va compartir minuts a la gespa amb el seu germà gran, Iñaki Williams, convertint-se en la primera parella de germans a coincidir al club des de la dècada dels vuitanta. A partir d'aquell moment, Nico va anar guanyant protagonisme i la temporada següent va signar el seu primer contracte professional, consolidant-se com una de les grans promeses del club bilbaí.

L'any 2022 van arribar els seus primers gols amb l'Athletic a la Copa del Rei, i la seva influència va ser decisiva per conquerir la Supercopa d'Espanya, destacant especialment a la semifinal davant l'Atlético de Madrid. La seva evolució no es va aturar aquí i durant la temporada 2023-24 va ser un dels homes clau en la conquesta de la Copa del Rei, on va assistir a la final i va ser escollit millor jugador del partit.

Les seves actuacions també van brillar a l'Europa League, on els seus gols i assistències van permetre a l'Athletic avançar a la competició i li van valer un lloc a l'equip ideal del torneig. Tant ha estat el seu impacte, que al juliol de 2025 el club va anunciar la seva renovació fins al 2035 amb una clàusula de rescissió d'uns 90 milions d'euros, després de rebutjar ofertes de grans clubs europeus com Barcelona, Bayern, Arsenal i Liverpool.

Pel que fa a la seva carrera internacional, Nico Williams ha estat habitual a les categories inferiors de la selecció espanyola i va debutar amb l'absoluta al setembre de 2022 durant la Nations League. El seu primer gol amb Espanya va arribar al novembre d'aquell mateix any i poc després va ser convocat per al Mundial de Qatar 2022.

La seva consolidació definitiva va arribar a l'Eurocopa 2024, torneig en què va ser una de les sensacions: va ser nomenat millor jugador del partit davant Itàlia, va marcar i assistir contra Geòrgia i va ser l'encarregat d'obrir el marcador a la final contra Anglaterra, on també va ser escollit MVP del partit.