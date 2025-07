El padre de Lamine Yamal habla sobre la renovación de Nico Williams: 'Nosotros...'

La novela del mercado de fichajes de este verano ha vivido uno de sus capítulos más inesperados con la renovación de Nico Williams por el Athletic Club, una decisión que ha provocado un auténtico terremoto de reacciones en el entorno del FC Barcelona. Sin embargo, entre la marea de enfados, mensajes cifrados y zascas cruzados en redes sociales, ha destacado el tono sereno y conciliador de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, la mayor promesa azulgrana del momento.

Un directo viral en Instagram y un mensaje para la afición culé

En plena resaca mediática tras la negativa de Nico Williams a fichar por el Barça, Mounir Nasraoui sorprendió a la comunidad futbolística con un directo de Instagram en el que, lejos de alimentar la polémica, transmitió calma y orgullo. Fue José Álvarez, tertuliano de El Chiringuito y uno de los periodistas que más ha seguido el caso, quien rompió el hielo con un comentario de apoyo: “¡Qué grande eres!”.

La respuesta del padre de Lamine Yamal fue inmediata y contundente, pero en clave de respeto y satisfacción por la situación de su hijo. “José, no pasa nada, tete. Nosotros seguiremos viendo a Lamine y otros no podrán ni disfrutar de él. Tú no te preocupes, lo tenemos todo hecho. Lamine Yamal lo tenemos aquí, es nuestro. Sin hacer daño a nada ni a nadie. Que Dios nos bendiga a todos, paz y amor para todos”, afirmó, desdramatizando la marcha atrás de Nico Williams y centrando el foco en el presente y futuro del joven talento blaugrana.

| Instagram

Del zasca musical al mensaje de tranquilidad: la actitud de Mounir Nasraoui

Hace solo unos días, Mounir Nasraoui ya se había hecho viral con una storie en Instagram en la que lanzaba un dardo más directo, acompañado de la canción “No puedo confiar”, interpretada como un zasca a Nico Williams tras su decisión de renovar con el Athletic Club. Aquella publicación fue entendida como una muestra de desilusión y cierto enfado desde el entorno familiar de Lamine.

Sin embargo, el discurso de las últimas horas ha girado hacia la tranquilidad y la gratitud. Nasraoui quiso dejar claro que en el Barça siguen teniendo a una de las mayores perlas del fútbol europeo y que, más allá de las decisiones ajenas, la familia de Lamine Yamal se siente afortunada: “Lo tenemos todo hecho. Lamine Yamal lo tenemos aquí, es nuestro”.

Orgullo azulgrana y mensaje de unidad: “Sin hacer daño a nada ni a nadie”

En un momento en el que el mercado de fichajes está plagado de promesas rotas, traiciones y declaraciones cruzadas, la actitud del padre de Lamine Yamal marca la diferencia. Opta por valorar lo que ya tienen y muestra empatía hacia quienes, finalmente, no podrán disfrutar de la magia del joven extremo. “Nosotros seguiremos viendo a Lamine y otros no podrán ni disfrutar de él”, subrayó, en alusión directa a la afición barcelonista y al clima de orgullo que se vive alrededor del canterano.

Además, Nasraoui cerró su intervención con un mensaje de respeto y concordia: “Que Dios nos bendiga a todos, paz y amor para todos”. Unas palabras que contrastan con el ruido habitual del mercado y que han sido muy bien recibidas por la afición culé, que ahora centra todas sus esperanzas en el crecimiento y consolidación de Lamine Yamal como referente del Barça.