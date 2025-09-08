Oficial: El TAD decideix sobre Mapi León

El Barça Femení travessa una setmana de contrastos entre gespa i despatxos. L'equip ha signat un inici imparable de Lliga F que sosté l'ànim competitiu.
Alhora, una resolució llargament esperada ha arribat des de Madrid amb el curs ja en marxa. La pregunta és com afectarà tot això al dia a dia d'un vestidor acostumat a gestionar pressió.
Un Barça Femení imparable després del 8-0 i l'1-8 a l'arrencada de lliga
El debut a la Lliga F va deixar un 8-0 rotund davant l'Alhama a l'Estadi Johan Cruyff, amb circulació vertiginosa i rematada coral. Una setmana després, l'equip va repetir exhibició amb un 1-8 a San Mamés, coronat per un xut llunyà de Patri Guijarro impossible d'aturar. Vicky López i Ewa Pajor van sostenir l'avantatge abans del descans, mentre Aitana Bonmatí va rematar la golejada amb autoritat.
El parcial acumulat, setze gols a favor i un en contra, descriu un domini difícil de discutir. La lesió lligamentosa de Caroline Graham Hansen i l'esquinç de Clara Serrajordi van obligar a ajustar alçades i ritmes per banda. Pere Romeu va respondre amb més ocupació interior i conduccions fortes des de la segona línia per no perdre ullal ofensiu.
El cas Caracas–Mapi León: del 10-F al recorregut disciplinari
El 10 de febrer, durant un derbi a Sant Adrià, va quedar registrada l'acció que va obrir l'expedient contra Mapi León. L'Espanyol va denunciar un gest que va considerar vulneració de la intimitat de Daniela Caracas, encenent un debat sobre límits competitius i respecte. La defensa blaugrana va negar la intencionalitat i va denunciar també l'assetjament posterior cap a la futbolista perica a xarxes.
El Comitè de Disciplina va obrir actuació i, a l'abril, va arribar la primera sanció amb dos partits de suspensió. El Barça va recórrer davant Apel·lació i, després, va acudir al Tribunal Administratiu de l'Esport buscant revisió i suspensió cautelar.
El dictamen del TAD del 4 de setembre i el seu abast esportiu
El TAD ha desestimat les al·legacions finals i ratifica la qualificació de la conducta com a contrària al bon ordre esportiu. El tribunal considera l'acció intencionada i fora dels estàndards de correcció en produir-se amb el joc aturat.
Es manté la sanció de dos partits, ja complida per la central la temporada passada, de manera que no s'afegeixen partits de càstig. En termes competitius immediats, l'impacte és nul; en termes reputacionals, tanca un capítol incòmode de manera ferma.
Com gestiona Pere Romeu el tancament del cas i el calendari immediat
Amb el cas conclòs, Romeu consolida rotacions previstes i reforça automatismes en sortida amb Mapi a peu natural. La rereguarda manté jerarquies: sortida a tres a l'inici, laterals alts i centrals valents en duels. El derbi contra l'Espanyol del 28 de setembre i la visita a Eibar del 5 d'octubre exigiran mesurar càrregues.
Sense Graham Hansen, el cos tècnic prioritza profunditat per carril dèbil i la irrupció d'interiors en zona de rematada. L'equip arriba amb confiança, xifres contundents i un relat competitiu que torna a recolzar-se en joc associatiu agressiu.