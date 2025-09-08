Totalment inesperat, la història s'alinea amb el Girona: 'Sumar 0 de 9 punts...'

L'inici de lliga ha deixat el Girona en una situació molt delicada, cuer amb zero punts després de tres jornades. El conjunt català va caure amb claredat davant el Rayo (1-3), va encaixar una golejada a Vila-real (5-0) i va tancar el mes perdent a casa contra el Sevilla (0-2). Tres derrotes consecutives, un gol a favor i deu en contra reflecteixen un començament molt pobre en resultats i sensacions.
Un inici que preocupa, però amb precedents esperançadors a LaLiga
Mai abans el Girona havia començat una temporada de Primera amb tres derrotes seguides en les seves cinc participacions anteriors. El contrast és més gran perquè en temporades recents l'equip va sorprendre amb inicis sòlids que li van permetre competir amb regularitat. Ara, la plantilla es troba última a la classificació, només acompanyada pel Levante, que tampoc ha sumat en les tres primeres jornades.
La història recent de LaLiga, però, ofereix un respir per als gironins (i també per als valencians, és clar). Un estudi del Diari de Girona mostra dades dels últims deu anys, on només tres dels dotze equips que van començar amb 0 de 9 van acabar baixant a Segona. L'exemple més proper és el València de la temporada passada, que també va encadenar tres derrotes inicials però va acabar lluitant per Europa. En altres temporades, clubs com Sevilla, Cadis, Getafe o Elche van aconseguir evitar el descens després d'un inici idèntic.
De fet, cal anar sis temporades enrere per trobar-nos amb l'últim equip que no va sumar en les tres primeres jornades i va acabar baixant. Va ser aquell Leganés de la 2019-20 que va perdre Martin Braithwaite i En-Nesyri amb la temporada a mig curs. Aquests últims cinc cursos hem tingut cinc equips amb aquestes dades i tots ells van aconseguir finalment assolir la permanència a final de temporada.
La dada convida a l'optimisme, però no dissimula les mancances actuals. El Girona necessita recuperar solidesa defensiva i trobar mecanismes ofensius que integrin els nous fitxatges. Diversos reforços van arribar tard al mercat, cosa que ha dificultat l'adaptació als automatismes de Míchel. Aquesta manca de química es va notar en els primers partits, on l'equip va oferir una imatge desajustada i vulnerable en totes les fases del joc.
Balaídos, primera final per recuperar confiança
El pròxim compromís serà contra el Celta a Balaídos, aquest diumenge a les 14:00 hores. El duel apareix marcat com a clau per revertir la dinàmica i començar a sumar punts. Els viguesos tampoc passen pel seu millor moment, cosa que converteix l'enfrontament en una oportunitat real perquè els catalans canviïn la inèrcia. Una nova derrota prolongaria la crisi i generaria un clima de més pressió a l'entorn.
Al vestidor hi ha consciència que la temporada és llarga i que encara queda marge de maniobra. El repte serà aixecar la moral del grup i accelerar la integració dels acabats d'arribar per assolir un nivell competitiu adequat. Míchel sap que la paciència serà limitada si els resultats no arriben aviat, per això cada punt pot marcar la diferència en aquest inici.
La història recorda que començar malament no condemna un equip, però exigeix reaccionar ràpid per no hipotecar el futur. El Girona s'ha de recolzar en aquest precedent per recuperar confiança i encarar un calendari que no donarà treva. Si aconsegueix puntuar a Vigo, el discurs de desànim podria transformar-se en un relat de resistència i recuperació.