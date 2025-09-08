Fans de l'Athletic i el Villarreal, a l'estil Maldini: duel exòtic imperdible pel Mundial

La classificació africana cap al Mundial 2026 entra en un tram decisiu i el Grup I s'ha convertit en un dels més apassionants. Amb quatre seleccions nacionals en la lluita i un marge de només quatre punts entre elles, la vuitena jornada serà determinant per encaminar la sort d'aquest grup I tan igualat.
Ghana lidera la taula amb 16 punts i arriba a la cita davant Mali (avui, 21 hores) com a gran favorita per assegurar el bitllet directe al Mundial. A la plantilla destaquen jugadors amb vincle directe amb LaLiga, com Thomas Partey i Iñaki Williams. Aquesta connexió ha multiplicat l'interès a Espanya, on els aficionats segueixen de prop el paper dels seus futbolistes en un context internacional d'exigència. Per als ghanesos, un triomf aquesta nit suposaria obrir un camí gairebé definitiu cap a la classificació.
L'efecte dels possibles resultats en la classificació
Si Ghana derrota Mali i, a més, Madagascar no aconsegueix vèncer el Txad, els ghanesos marxarien amb quatre punts d'avantatge sobre el segon i amb dues jornades pendents. Aquest escenari permetria als Black Stars assegurar el seu passi mundialista amb una sola victòria més a l'octubre. Tanmateix, el més normal seria que Madagascar sí que vencés el Txad (avui, 18h) i arribés als 16 punts, igualant Ghana al capdavant. En aquest cas, la pressió sobre el líder augmentaria considerablement.
Madagascar i l'amenaça d'un empat al lideratge
El conjunt malgaix arriba al seu partit davant el Txad com a favorit indiscutible. Una victòria el situaria amb els mateixos punts que Ghana i deixaria tot obert de cara al tancament a l'octubre. Si a més Ghana no puntués davant Mali, la diferència entre el primer i el quart es reduiria a només un únic punt, i el grup quedaria apassionat. Aquesta possibilitat entusiasma els seguidors neutrals, que veurien un pols directe entre dues seleccions poc acostumades a compartir focus a l'Àfrica.
L'altra protagonista silenciosa és Comores, que després de vuit partits acumula 15 punts i manté la segona plaça provisional. El seu marge de maniobra és més limitat, però pot beneficiar-se d'una ensopegada dels favorits. Tot i que la seva diferència de gols és només de +1, cosa que reflecteix la igualtat dels seus enfrontaments, ha demostrat prou competitivitat per aguantar fins a la jornada final.
Mali, jutge inesperat del grup
El paper de Mali pot resultar clau. Si aconsegueix sorprendre Ghana aquesta nit, s'enganxaria de ple a la lluita amb 15 punts, igualant Comores i quedant-se a només un dels líders. Aquest resultat comprimiria quatre seleccions en un marge d'un sol punt, cosa que convertiria les dues últimes jornades d'octubre en una batalla d'infart per l'única plaça directa i, alhora, per assegurar la repesca.