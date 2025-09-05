Pere Romeu trenca el seu silenci i parla de la plantilla del Barça Femení: 'Estic...'

El Barça femení afronta una nova temporada amb moltes incògnites. El mercat d'estiu va deixar sortides importants i poques incorporacions. L'única arribada va ser la defensa Laia Aleixandri, procedent del Manchester City. Diverses futbolistes clau van decidir emprendre noves aventures fora d'Espanya.
El club va apostar per una plantilla més reduïda en nombre. La direcció esportiva confia en en planter com a recurs immediat i futur. Algunes joves ja van debutar en la primera jornada de Lliga. El repte serà mantenir el nivell tot i tenir menys opcions.
Marxes de pes al vestidor
L'estiu va estar marcat per la marxa de figures internacionals. Fridolina Rolfö es va unir al Manchester United buscant un nou desafiament. Ingrid Engen va signar amb l'Olympique de Lyon, potència europea. Jana Fernández i Lucía Corrales van posar rumb al futbol anglès.
També van deixar l'equip Ellie Roebuck, Bruna Vilamala i Martina Fernández. Totes elles eren jugadores amb protagonisme i experiència internacional. El Barça, en canvi, es va centrar a renovar les seves promeses. La polonesa Emilka Szymczak va ampliar contracte i va sortir cedida al Liverpool.
Joventut des del filial
L'staff tècnic mira cap al planter amb especial confiança. Clara Serrajordi, migcampista de 17 anys, va ser titular en l'estrena. Aïcha Camara, defensa de 18, també va sumar minuts en el debut. Ambdues van respondre bé, reforçant l'aposta per la base blaugrana.
L'entrenador va assegurar que les joves estan preparades per competir de debò. No descarta que més futbolistes del B s'integrin durant el curs. El calendari serà exigent amb Lliga, Copa i Champions. El planter podria marcar la diferència quan arribin lesions o sancions.
Missatge de seguretat del tècnic
En la seva compareixença prèvia, Pere Romeu va voler transmetre calma a l'entorn. El tècnic va valorar l'actitud de les jugadores i la feina diària. Va explicar que observa un grup unit, disciplinat i amb molta ambició. La convicció del vestidor es reflecteix tant en els entrenaments com en els partits.
Va ser llavors quan va llançar la frase més esperada per tothom. Romeu va declarar amb fermesa: “Estic content amb la plantilla que tinc”. Va assegurar confiar plenament en les seves futbolistes, sense importar les limitacions numèriques. Va demanar, això sí, que les lesions respectin el grup.
Adaptacions necessàries a l'esquema
L'adeu de Lucía Corrales va deixar un buit al lateral. El club reconeix que no hi ha recanvi específic en aquesta posició. Romeu planeja reconvertir alguna jugadora o recórrer al planter. Fins i tot Laia Aleixandri podria actuar en aquesta demarcació puntual.
La polivalència serà una eina clau aquesta temporada per al tècnic. La plantilla més curta obliga a reinventar-se segons cada context competitiu. L'entrenador insisteix que la preparació mental serà fonamental. La capacitat d'adaptació decidirà partits ajustats a l'elit.
Pròxim desafiament a San Mamés
Aquest diumenge arribarà la segona jornada amb visita a l'Athletic. El partit es disputarà a San Mamés a les dotze del migdia. El Barça ve de golejar 8-0 l'Alhama en l'estrena. El rival, però, promet un encontre molt més exigent i físic.
Romeu va advertir que l'Athletic aposta per possessions llargues i amplitud ofensiva. Va destacar els seus tres atacants com a grans amenaces per a la defensa. Confia que el seu equip mantingui la intensitat i concentració necessàries. El duel servirà per mesurar la solidesa d'aquest nou Barça.
Mirada al futur immediat
El tècnic no vol excuses i se centra a competir per tot. La Champions, la Lliga i la Copa continuen sent objectius prioritaris. Sap que els rivals europeus han reforçat plantilles amb grans fitxatges. El Barça aposta per un model basat en planter i compromís.
L'entrenador repeteix que no tem la reducció de plantilla. Creu fermament que el grup posseeix qualitat, fam i determinació suficients. Confia que la unió interna superi les adversitats del calendari. I recorda que cada jugadora tindrà protagonisme en algun moment.