No només Kodro: El fitxatge que va tancar el Saragossa a pocs minuts d'acabar el termini

L'últim dia de mercat a La Romareda va ser una centrifugadora. El rellotge s'aproximava al tancament i la direcció esportiva encara buscava dos retocs definitius per completar el pla de Gabi Fernández. Amb l'equip arrencant la competició amb solvència defensiva, l'objectiu era dotar de competència diverses posicions sensibles abans de l'aturada.
Txema Indias va encadenar operacions sobre la botzina. Al Deadline Day, Esteban Andrada va arribar per lluitar la porteria; Paul Akouokou va reforçar la sala de màquines; Kenan Kodro aportarà gol i joc d'esquena al front d'atac. Però faltava un últim moviment que donés equilibri al costat dret de la rereguarda, molt exigit en les primeres jornades. La sortida d'Iván Calero cap a la Cultural Leonesa havia deixat un buit que no podia esperar al gener.
Martín Aguirregabiria, experiència immediata i contracte fins al juny de 2026
A menys de mitja hora del tancament, el Real Zaragoza va anunciar Martín Aguirregabiria. El vitorià, de 29 anys, va signar per una temporada amb opció d'ampliació segons rendiment. Va arribar lliure després de finalitzar contracte amb el Cartagena, club amb el qual va disputar 29 partits el curs passat. Abans havia acumulat 129 partits a Primera amb l'Alavés i una etapa al Famalicão portuguès. Campió d'Europa sub-21 el 2019, aporta ofici, lectura tàctica i fiabilitat defensiva.
Gabi havia utilitzat Juan Sebastián com a lateral de llarg recorregut i agressivitat en camp rival. Amb Aguirregabiria guanya un perfil complementari: més posicional, sòlid en els duels i precís en la primera passada. El basc interpreta bé les cobertures interiors, una necessitat quan els extrems es fiquen per dins per alliberar els laterals. En escenaris d'avantatge, el seu rigor per tancar el segon pal i temporitzar transicions ofereix seguretat.
Competència sana i opcions de rotació amb un calendari exigent des del setembre
El Zaragoza afronta setmanes amb partits de màxima tensió, especialment lluny de casa. Amb el nou fitxatge, Gabi pot alternar Sebastián en partits que demanin profunditat i Aguirregabiria quan el pla exigeixi control i pocs errors. A més, permet que Francho Serrano deixi de fer de pegat al lateral, mantenint-se en el seu hàbitat natural del mig del camp. La línia defensiva queda així repartida: Tasende i Pomares a l'esquerra; Radovanovic i Insua liderant l'eix; Tachi i Kosa apurant la seva recuperació.
Mercato col·lateral: Bakis frena la seva sortida i Marcos Cuenca puja al primer equip
El club donava per fet el traspàs de Sinan Bakis al Vanspor, però l'operació va caure pel reconeixement mèdic turc. El davanter torna a Zaragoza, tot i que el seu futur podria reactivar-se perquè el mercat otomà tanca més tard. Paral·lelament, Marcos Cuenca va ser ascendit amb fitxa del primer equip per augmentar les alternatives ofensives i castigar amb més velocitat les bandes rivals.
Amb dotze fitxatges, quatre d'ells l'últim dia, la planificació canvia de fase. Toca integrar peces, ajustar automatismes i mantenir el bloc compacte que demana Gabi. Aguirregabiria aterra amb minuts d'elit, cames fresques i una missió clara: blindar el carril dret perquè el Zaragoza segueixi creixent des d'una defensa fiable i transicions més netes. La resposta del grup determinarà si l'empenta final del mercat es converteix en salt competitiu.