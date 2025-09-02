Gran notícia: Sonava pel Sevilla però fitxa pel Betis pocs minuts abans del termini

L'última jornada de mercat a Espanya va deixar capítols inesperats que van canviar completament el panorama en diverses plantilles. El Real Betis va ser un dels protagonistes absoluts. I no només perquè va aconseguir tancar el seu gran desig ofensiu amb Antony, del Manchester, sinó perquè va sumar una incorporació de pes al centre del camp. Pocs se la imaginaven a primera hora del matí.
Quan semblava que les oficines heliopolitanes ja donaven per tancada la plantilla, l'entitat va sorprendre amb la cessió de Sofyan Amrabat, migcampista marroquí procedent del Fenerbahçe de Turquia. L'operació es va confirmar cap a les 23:30 hores, tot just mitja hora abans que es tanqués el mercat. El moviment va resultar especialment mediàtic perquè el Sevilla també havia negociat amb el futbolista aquell mateix dia, cosa que afegeix un component simbòlic de victòria en el derbi de Sevilla.
Un migcampista experimentat i amb recorregut internacional
Amrabat, de 29 anys, acumula experiència a les principals lligues europees. Format a l'Utrecht, va passar per Feyenoord, Bruges, Hellas Verona i Fiorentina, abans de la seva breu etapa al Manchester United i el seu darrer pas per la lliga de Turquia. Internacional habitual amb el Marroc, va ser part important del històric quart lloc al Mundial de Qatar 2022. El seu perfil encaixa amb les necessitats de Pellegrini, que reclamava un migcampista físic i amb capacitat de sostenir la medul·lar en partits d'alta exigència.
A Nervión es treballava des de feia dies en l'opció Amrabat, però els problemes salarials van fer impossible arribar a un acord amb el Fenerbahçe. La fitxa del jugador, propera als 4,5 milions d'euros, va ser el principal obstacle per a Antonio Cordón. El Betis, en canvi, va posar els diners sobre la taula i va convèncer el futbolista amb el seu projecte esportiu. El resultat va ser un cop dur per al Sevilla FC, que es queda sense una de les seves opcions preferides per reforçar la medul·lar.
Un tancament de mercat que encén la il·lusió del beticisme
L'arribada d'Antony des del Manchester United ja havia desfermat l'eufòria a l'afició. Amb la confirmació d'Amrabat, el sentiment de triomf es va multiplicar. El Betis reforça dues posicions clau amb jugadors de primer nivell i es presenta com un dels equips que millor s'ha mogut en aquest deadline day de 2025. L'únic punt negre és que no va arribar el davanter que demanava Pellegrini, però el tècnic xilè disposarà de Bakambu i Cucho Hernández fins al gener.
El Betis afronta ara el repte d'integrar les seves noves estrelles en una plantilla que ja havia mostrat solidesa en els primers partits. Amrabat aportarà equilibri i jerarquia al centre del camp, mentre Antony oferirà desequilibri i gol a la banda dreta. Amb tots dos, el conjunt verd-i-blanc fa un salt competitiu que li permet mirar la temporada amb ambicions renovades tant a LaLiga com a Europa.