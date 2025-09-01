El fitxatge mediàtic del Saragossa amb un nom que recorda el Barça

El Real Zaragoza necessitava un davanter amb ofici per completar la seva plantilla. La temporada serà llarga i exigent a LaLiga Hypermotion. El conjunt aragonès ha apostat per un jugador contrastat a Europa. L'operació arriba en un moment clau, just abans del tancament.
Trajectòria marcada per gols i experiència
El futbolista en qüestió ha acumulat més de 300 partits professionals. Ha vestit samarretes de clubs espanyols, alemanys, suïssos i danesos. A més, s'ha proclamat campió de lliga a Hongria recentment. El seu perfil encaixa amb el que demanava l'entrenador per a l'atac.
La seva carrera va començar al planter de la Real Sociedad. Aviat va cridar l'atenció pel seu olfacte i capacitat rematadora. El seu debut a Primera va arribar amb Osasuna, on va ser clau en l'ascens. Després va iniciar un recorregut internacional que el va portar a diferents lligues europees.
Experiència en diverses lligues europees
A Alemanya va jugar al Mainz, amb minuts a la Bundesliga. Després va passar al Grasshoppers suís i al Copenhaguen danès, disputant Europa League. Posteriorment, l'Athletic Club el va repescar per tornar a LaLiga. A Bilbao va viure temporades d'exigència en un equip europeu.
Més tard, va tenir una cessió al Real Valladolid abans de sortir de nou. A Hongria va trobar la seva etapa més prolífica, amb xifres destacades de gols. Allà es va consolidar com a referència ofensiva en diversos campionats locals. La darrera campanya va jugar a Turquia, on va ser màxim golejador de Copa.
Una herència futbolística reconeguda
El davanter que ara arriba al Zaragoza és Kenan Kodro, internacional bosnià. El seu cognom resulta familiar en el futbol espanyol per una raó clara. El seu pare, Mehmed Kodro, també va ser davanter de prestigi internacional. Fins i tot va jugar al FC Barcelona la temporada 1995-96.
Mehmed va marcar 15 gols oficials amb el club blaugrana en una campanya. Aquella etapa el va consolidar com un atacant de qualitat i gran olfacte. Després del Barça, va continuar la seva carrera a Tenerife, Alavés i Maccabi. La família Kodro manté així un fort vincle amb el futbol espanyol.
El que aporta al Zaragoza
Kenan arriba cedit des del Ferencváros hongarès, amb contracte vigent allà. El seu fitxatge complementa un atac que necessitava un perfil d'àrea. Valora el joc aeri, la rematada ràpida i la col·locació a l'àrea. És un davanter de 32 anys que aporta veterania immediata.
Al Zaragoza competirà amb joves que volen guanyar-se un lloc. Aquesta barreja d'experiència i joventut és clau per al vestidor. El club espera que pugui ser determinant en partits tancats. La seva jerarquia també ajudarà a guiar davanters de menor recorregut.
Un moviment que il·lusiona l'afició
L'anunci es va produir amb missatges de benvinguda a les xarxes socials. Els aficionats van respondre amb entusiasme i confiança en el nou fitxatge. Consideren que la seva experiència internacional pot marcar diferències a Segona Divisió. El repte serà convertir aquesta il·lusió en rendiment des del primer partit.
L'objectiu del Zaragoza és lluitar per l'ascens directe. Cada reforç ha d'aportar solucions immediates a un projecte ambiciós. Kenan Kodro serà observat amb lupa per l'afició aragonesa. La temporada tot just comença i el marge de millora continua sent enorme.
L'arribada de Kodro reforça la davantera aragonesa i aporta garanties ofensives. La seva trajectòria en diferents països l'avala com un jugador experimentat. A més, la connexió amb el seu pare recorda la tradició futbolística familiar. El Real Zaragoza guanya un davanter que pot marcar la diferència.
El repte serà mantenir la regularitat en una lliga molt competida. Si aconsegueix adaptar-se ràpid, pot ser decisiu en l'ascens. El club i l'afició confien que així sigui.