Gir de 180 graus a la porteria del Real Zaragoza: Txema Indias canvia d’idea

L'últim dia de mercat sempre deixa girs inesperats, i el Real Zaragoza s'ha convertit en un dels protagonistes. El club aragonès semblava tenir assegurada l'arribada de Dani Cárdenas, però a hores del tancament, l'operació ha fet un tomb.
Cansat d'esperar el Rayo Vallecano, que no troba substitut per a Cárdenas, Txema Indias ha reactivat el seu pla alternatiu. Segons César Luis Merlo, l'escollit és Esteban Andrada, porter argentí de 34 anys amb àmplia experiència a Lanús, Boca Juniors i Rayados de Monterrey. L'acord es tancaria en forma de cessió, amb una opció de compra propera al milió i mig d'euros en cas d'ascens.
Andrada ha disputat més de 160 partits a Mèxic i va arribar a ser titular amb Rayados al Mundial de Clubs. La seva experiència i envergadura ofereixen un perfil diferent del d'Adrián Rodríguez, porter que fins ara defensava la porteria zaragocista.
Dani Cárdenas pressiona, però el temps juga en contra
El porter català fa setmanes que manifesta el seu desig de sortir de Vallecas. La seva intenció és tornar a sentir-se important, i Saragossa apareixia com el destí perfecte. Tanmateix, el Rayo no facilita la seva sortida sense abans tancar un recanvi, i el temps s'esgota. Cárdenas manté la pressió, però l'aposta per Andrada complica seriosament la seva arribada.
El Real Zaragoza, conscient que no pot quedar-se sense reforç a la porteria, ha mogut fitxa abans del tancament. Si no hi ha un gir final en les pròximes hores, el porter argentí serà qui aterrarà a La Romareda.
Context d'urgències a la plantilla aragonesa
L'equip dirigit per Gabi Fernández no només necessita un porter. El centre del camp manca d'un pivot defensiu, i l'atac continua curt d'efectius. El mateix Txema Indias reconeixia que falten peces clau per competir per l'ascens. La porteria era prioritària, però no l'única.
El gir cap a Andrada evidencia la urgència de cobrir llocs vitals en un club que no es pot permetre errors en la planificació. A això s'afegeix la marxa d'Ager Aketxe al Johor DT de Malàisia, confirmada en les últimes hores.
Un tancament de mercat frenètic per al Zaragoza
El cas Cárdenas-Andrada exemplifica les tensions d'aquest deadline day. Saragossa vol reforçar la seva porteria i Andrada es perfila com l'escollit. El seu fitxatge seria la primera experiència europea de l'argentí, que ha desestimat ofertes de l'Aràbia Saudita per fer el salt a Espanya. El moviment reflecteix l'estratègia de Txema Indias: assegurar certeses abans que el rellotge marqui el final del mercat. El Zaragoza encara té diverses carpetes obertes, però l'arribada d'un porter és la més urgent. Tot apunta que serà Esteban Andrada qui es vesteixi de blanquillo.