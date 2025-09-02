El fitxatge que el València ha signat a última hora després de la petició de Corberán

A Mestalla es respirava tensió durant tot el dilluns, últim dia del mercat de fitxatges a Espanya. La necessitat d'un davanter centre era prioritària per a Carlos Corberán i la direcció esportiva del València CF treballava a contrarellotge. El somni era Umar Sadiq, però l'operació amb la Reial Societat mai es va acabar de desbloquejar i va obligar a buscar alternatives en el tram final de la jornada.
Una negociació contrarellotge que va acabar amb final feliç
Només una hora abans del tancament del mercat, el nom de Lucas Beltrán va aparèixer inscrit oficialment a LaLiga. El davanter argentí de 24 anys arriba cedit des de la Fiorentina, sense cap opció de compra, i el València abonarà al voltant d'un milió d'euros pel préstec. A més de fer-se càrrec de la seva fitxa, és clar. La seva incorporació dona oxigen a una davantera que comptava únicament amb Hugo Duro com a ariet pur, després de la cessió d'Alberto Marí al Mirandés de Segona.
Beltrán no és un rematador clàssic com Sadiq. Es tracta d'un atacant mòbil, associatiu, capaç de jugar com a segon punta o mitjapunta. Format a River Plate, va arribar a Europa el 2023 després d'una destacada campanya a l'Argentina amb 16 gols a la Lliga Professional. La Fiorentina va pagar 12 milions pel seu traspàs i en dues temporades a la Serie A ha sumat 65 partits amb 11 gols i 8 assistències. Al València aportarà dinamisme i versatilitat, qualitats molt valorades per Corberán en el seu esquema ofensiu.
L'operació frustrada per Umar Sadiq i el gir cap a Beltrán
Durant setmanes, el club de Mestalla va treballar per aconseguir una cessió del davanter nigerià. Fins i tot es va presentar una oferta de traspàs, que la Reial Societat va rebutjar per ser insuficient. El club donostiarra volia almenys sis milions, xifra inassumible per al València, que n'oferia quatre. Davant la impossibilitat d'acord, es va activar la via Beltrán amb rapidesa i es va aconseguir tancar abans del termini límit. Per a Corberán, el resultat final compleix amb la premissa de reforçar l'atac i equilibrar la plantilla.
Una plantilla més competitiva que la de l'any passat
El València completa el mercat amb sensacions positives. Ha millorat línies clau i ha respost a les peticions del seu entrenador. L'arribada de Beltrán assegura competència en atac i permet que Danjuma es mantingui a la banda esquerra, on més rendeix. Amb Hugo Duro i el nou cedit argentí, l'equip tindrà variants ofensives per afrontar un calendari exigent. Encara que no va arribar Sadiq, la direcció esportiva considera que la plantilla és molt més sòlida que la del curs anterior.
Amb Beltrán, Corberán disposa ara d'un davanter complementari que encaixa amb el seu estil de pressió alta i circulació ràpida. L'argentí pot associar-se amb els migcampistes, atacar espais i aportar gol, encara que no sigui un nou de referència. L'afició espera que la seva adaptació sigui ràpida i que, juntament amb la resta de reforços, el València competeixi per objectius més ambiciosos. El repte comença aquest cap de setmana, amb la vista posada a comprovar si Beltrán pot estrenar-se ja amb la samarreta blanc-i-negra.