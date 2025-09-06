Ni Bastoni ni Konaté, Deco ja ha escollit central per al Barça: fitxatge al gener

A la Ciutat Esportiva es treballa amb discreció per tancar un defensa esquerrà que estabilitzi la sortida des del darrere. La consigna és clara: reforçar la primera passada i guanyar agressivitat sense perdre control. El focus s'ha desplaçat cap a la Premier, on hi ha un perfil que encaixa per caràcter i lectura.
Un buit inesperat: la sortida d'Íñigo i el ‘shock’ de Flick
La marxa d'Íñigo Martínez a l'Al-Nassr va deixar el vestidor sense el seu únic central esquerrà de referència. El moviment es va consumar a l'agost i va alliberar salari, però va obrir un buit competitiu evident a Catalunya.
El mateix Hansi Flick va encaixar la decisió com un cop emocional en plena pretemporada asiàtica. El tècnic alemany, segons va explicar el mateix Íñigo, es va quedar literalment “en shock” quan va conèixer la notícia.
Descarts per cost: Bastoni i Konaté s'allunyen del pla de gener
El club va examinar vies d'elit com Alessandro Bastoni i Ibrahima Konaté, però les xifres són dissuasives.En el cas de l'italià, les pretensions de l'Inter ronden xifres fora de l'abast hivernal blaugrana. Amb Konaté, la competència i la seva situació contractual empenyen l'operació cap a un altre escenari, molt poc compatible amb el límit salarial del Barça.
L'escollit i la ruta cap a gener: què aporta i què condiciona
El nom escollit és Lisandro Martínez, defensor del Manchester United i campió del món amb l'Argentina. El seu contracte acaba el 2027, amb valor de mercat situat en quaranta milions, un punt de partida assumible si s'estructura l'operació.
El seu curs 2024-25 ho confirma: trenta-dos partits i 2.710 minuts entre totes les competicions, amb impacte clar en sortida i agressivitat en duels. Al febrer va patir una ruptura del lligament encreuat que va interrompre la seva temporada, amb previsió d'alta competitiva al gener.
En clau tàctica, Lisandro ofereix tres avantatges immediats per a Flick. Aporta cama esquerra per orientar la primera línia, anticipació frontal per defensar alt i passada vertical que activa els interiors. En escenaris de blocatge baix, protegeix l'àrea amb bon timming de refusada, tot i el seu 1,75 d'alçada.
El calendari és determinant i empeny el Barça a moure's al mercat de gener de 2026. Al club gestionen informes sobre la seva recuperació i el marge salarial que deixarien sortides previstes. En paral·lel, diverses informacions situen l'interès blaugrana a l'òrbita de 2026, tot i que dins consideren viable avançar l'ofensiva a l'hivern.
La negociació no serà senzilla perquè el United protegeix un actiu titular quan està sa. Tanmateix, l'últim tram contractual i el seu historial recent podrien rebaixar el preu respecte a altres objectius. Deco explora fórmules de cessió amb opció, sempre condicionades al vistiplau mèdic definitiu.
Si la validació física confirma terminis, Flick disposaria d'un central esquerrà competitiu, reforçant una línia que va quedar tocada després de la sortida d'Íñigo.