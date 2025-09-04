Mitjans anglesos ho confirmen: Deco vol un defensa per al Barça 2026-2027

El tancament del mercat no ha frenat la planificació del Barcelona. A la direcció esportiva assumeixen que l’eix de la defensa necessitarà un impuls important l’estiu que ve, després d’una sortida inesperada i diversos rendiments intermitents sota la lupa de Flick.
La sortida d’Iñigo Martínez a l’Aràbia va deixar un buit competitiu i de jerarquia que l’equip encara està calibrant. Ronald Araújo i Andreas Christensen continuen sent actius de primer nivell, però el cos tècnic no considera tancada la discussió sobre la parella titular a llarg termini. Amb Eric Garcia en procés de renovació i Pau Cubarsí creixent, el club vol afegir un perfil contrastat que competeixi des del primer dia.
Murillo, el nom que arriba des d’Anglaterra
Diversos mitjans anglesos assenyalen que el Barça ha intensificat el seguiment de Murillo Santiago, central brasiler del Nottingham Forest. El Forest va pagar al voltant de dotze milions al Corinthians i el defensa ha crescut amb rapidesa a la Premier League. El seu valor de mercat ja se situa prop dels cinquanta milions, un indicador del context econòmic en què es mourà qualsevol negociació futura.
Murillo és esquerrà, agressiu en els duels i ràpid en la correcció, virtuts que Flick exigeix als seus centrals quan l’equip defensa alt. A més, té una sortida neta de pilota i pot jugar a la banda esquerra en situacions d’emergència. El tècnic demana centrals capaços de sostenir transicions, guanyar metres en conducció i filtrar la primera passada als interiors. Aquest paquet de qualitats explica l’interès blaugrana.
La Premier encarirà cada operació i l’Arsenal també apareix atent al brasiler, cosa que eleva la competència. A la Ciutat Esportiva treballen amb escenaris prudents: incorporar el central el 2026, quan la massa salarial estigui més alleujada, o avançar una operació si el mercat ofereix una oportunitat. Per no tensionar el límit, es barallen fórmules creatives ja utilitzades amb èxit a Europa: pagaments ajornats, variables per objectius o una cessió amb compra obligatòria a partir del curs 2026/2027.
Què mou ara mateix la direcció esportiva
Deco reparteix esforços entre dos fronts immediats i la prospecció a mitjà termini. Les renovacions de Frenkie de Jong i Eric Garcia són prioritat tàctica i financera, perquè condicionen el mapa salarial i l’estabilitat del projecte. Paral·lelament, l’àrea de ‘scouting’ manté el radar actiu en centrals joves amb peu dominant esquerrà, potència física i experiència en contextos de màxima exigència. Murillo encaixa en aquesta descripció, però no és l’única opció avaluada.
El club entén que el creixement de Cubarsí no s’ha de frenar, i que Gerard Martín pot ajudar puntualment al carril. Tanmateix, per competir per títols el 2026/2027 volen afegir un central fet, amb quilòmetres a Europa i sostre per explorar. La temporada marcarà les urgències, però el pla ja està traçat: blindar la base de l’equip i reforçar la defensa quan el context econòmic permeti una inversió gran i estratègica.