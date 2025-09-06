Logo xcatalunya.cat
Dos homes amb vestit amb un emoji de sorpresa entre ells i un fons d’estadi desenfocat
Pep Guardiola trenca el seu silenci quan li pregunten si vol ser president del Barça
Esports

Pep Guardiola trenca el seu silenci quan li pregunten si vol ser president del Barça

L'entrenador del Manchester City no es mossega la llengua a l'hora de parlar sobre el seu possible futur al Barça

Max Riveras
per Max Riveras

La pregunta torna cada cert temps i avui ressona amb força a Catalunya i Barcelona. Pep Guardiola, símbol d'una era irrepetible, afronta una altra onada d'hipòtesis sobre el seu futur institucional.

El context esportiu i emocional del moment convida a replantejar velles expectatives al voltant de la banqueta i la llotja. Però abans de buscar conclusions convé mirar enrere i mesurar que realment va canviar des de 2012. La qüestió torna amb entrevistes, rodes de premsa i una pressió pública que mai desapareix completament.

Guardiola va dirigir el Barça quatre temporades, conquerint catorze títols i transformant la identitat competitiva del club. Aquella etapa va comprimir excel·lència tàctica, lideratge col·lectiu i una influència cultural difícilment mesurable en termes convencionals.

Pep Guardiola i un jugador del City amb el Camp Nou de fons
Pep Guardiola és un dels millors entrenadors que ha tingut el Barça | FootyRenders

La seva sortida el 2012 va obrir un cicle molt diferent, amb encerts, dubtes i exigències que mai van baixar. Tretze anys després, el pes d'aquella herència continua marcant converses sobre qualsevol rol que pugui assumir.  La seva figura va quedar lligada a un estàndard que condiciona debats actuals, fins i tot lluny de la gespa.

Setembre de 2025: el moment del Manchester City sota la seva mirada

L'inici de la Premier 2025–26 exposa un City irregular, encara encaixant peces i automatismes després d'un estiu exigent. Dues derrotes en tres jornades han obert debat, tot i que el vestidor manté plena confiança en el procés. Guardiola, fidel al seu mètode, demana paciència i recorda que setembre mai defineix campions a Anglaterra.

Amb aquest soroll de fons, la conversa institucional sobre Barcelona va tornar inevitablement al primer pla. Aquest context alimenta preguntes sobre la seva disponibilitat futura, insistents tot i respostes fermes en el passat.

Home calb rascant-se el cap amb expressió pensativa en un estadi de futbol i un emoji de sorpresa sobre el seu braç
Pep Guardiola, sempre ferm quan toca parlar de la seva relació amb el Barça | XCatalunya

La pregunta directa el 2025 i la resposta que congela l'escenari

Durant una entrevista recent, li van preguntar obertament si es veia com a president del Barça en el futur. Guardiola va ser rotund i va descartar aquesta possibilitat, deixant clar que no és un terreny que li interessi. El seu missatge allarga una línia sostinguda des de fa anys: dirigir, sí, gestionar despatxos, definitivament no.  El mateix tècnic va explicar que la seva vocació continua sent fonamentalment de camp, amb pilota i pissarra.

Què significa per al Barça de Hansi Flick i per al calendari immediat

Al Barça actual, Hansi Flick encadena la seva segona temporada amb marge per consolidar una idea reconeixible.No hi ha senyals de relleu a la banqueta, i l'estabilitat esportiva mana en aquest inici de curs.

La negativa de Guardiola desactiva rumors cíclics i permet centrar la conversa en objectius competitius immediats. Amb Lliga i la Champions a l'horitzó, la directiva pot apagar un front mediàtic recurrent. 

Projecció: focus a la gespa i menys soroll institucional després de l'aturada

L'aturada internacional oferirà temps per ajustar conceptes, recuperar tocats i netejar la conversa externa. Si el City reacciona i el Barça consolida mecanismes, el debat sobre futurs càrrecs es diluirà per si mateix.

Guardiola ja ha marcat el seu perímetre personal, i Catalunya pot mesurar-lo ara des d'una perspectiva menys emocional.  La pilota dictarà prioritats, mentre la presidència continuarà reservada per a un altre perfil i un altre moment. 

