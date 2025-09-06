Pep Guardiola trenca el seu silenci quan li pregunten si vol ser president del Barça

La pregunta torna cada cert temps i avui ressona amb força a Catalunya i Barcelona. Pep Guardiola, símbol d'una era irrepetible, afronta una altra onada d'hipòtesis sobre el seu futur institucional.
El context esportiu i emocional del moment convida a replantejar velles expectatives al voltant de la banqueta i la llotja. Però abans de buscar conclusions convé mirar enrere i mesurar que realment va canviar des de 2012. La qüestió torna amb entrevistes, rodes de premsa i una pressió pública que mai desapareix completament.
Guardiola va dirigir el Barça quatre temporades, conquerint catorze títols i transformant la identitat competitiva del club. Aquella etapa va comprimir excel·lència tàctica, lideratge col·lectiu i una influència cultural difícilment mesurable en termes convencionals.
La seva sortida el 2012 va obrir un cicle molt diferent, amb encerts, dubtes i exigències que mai van baixar. Tretze anys després, el pes d'aquella herència continua marcant converses sobre qualsevol rol que pugui assumir. La seva figura va quedar lligada a un estàndard que condiciona debats actuals, fins i tot lluny de la gespa.
Setembre de 2025: el moment del Manchester City sota la seva mirada
L'inici de la Premier 2025–26 exposa un City irregular, encara encaixant peces i automatismes després d'un estiu exigent. Dues derrotes en tres jornades han obert debat, tot i que el vestidor manté plena confiança en el procés. Guardiola, fidel al seu mètode, demana paciència i recorda que setembre mai defineix campions a Anglaterra.
Amb aquest soroll de fons, la conversa institucional sobre Barcelona va tornar inevitablement al primer pla. Aquest context alimenta preguntes sobre la seva disponibilitat futura, insistents tot i respostes fermes en el passat.
La pregunta directa el 2025 i la resposta que congela l'escenari
Durant una entrevista recent, li van preguntar obertament si es veia com a president del Barça en el futur. Guardiola va ser rotund i va descartar aquesta possibilitat, deixant clar que no és un terreny que li interessi. El seu missatge allarga una línia sostinguda des de fa anys: dirigir, sí, gestionar despatxos, definitivament no. El mateix tècnic va explicar que la seva vocació continua sent fonamentalment de camp, amb pilota i pissarra.
Què significa per al Barça de Hansi Flick i per al calendari immediat
Al Barça actual, Hansi Flick encadena la seva segona temporada amb marge per consolidar una idea reconeixible.No hi ha senyals de relleu a la banqueta, i l'estabilitat esportiva mana en aquest inici de curs.
La negativa de Guardiola desactiva rumors cíclics i permet centrar la conversa en objectius competitius immediats. Amb Lliga i la Champions a l'horitzó, la directiva pot apagar un front mediàtic recurrent.
Projecció: focus a la gespa i menys soroll institucional després de l'aturada
L'aturada internacional oferirà temps per ajustar conceptes, recuperar tocats i netejar la conversa externa. Si el City reacciona i el Barça consolida mecanismes, el debat sobre futurs càrrecs es diluirà per si mateix.
Guardiola ja ha marcat el seu perímetre personal, i Catalunya pot mesurar-lo ara des d'una perspectiva menys emocional. La pilota dictarà prioritats, mentre la presidència continuarà reservada per a un altre perfil i un altre moment.