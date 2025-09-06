Ni Bastoni ni Konaté, Deco ya ha escogido central para el Barça: Fichaje en enero

En la Ciutat Esportiva se trabaja con discreción para cerrar un zaguero zurdo que estabilice la salida desde atrás. La consigna es clara: reforzar el primer pase y ganar agresividad sin perder control. El foco se ha desplazado hacia la Premier, donde hay un perfil que encaja por carácter y lectura.

Un vacío inesperado: la salida de Íñigo y el ‘shock’ de Flick

La marcha de Íñigo Martínez a Al-Nassr dejó al vestuario sin su único central zurdo de referencia. El movimiento se consumó en agosto y liberó salario, pero abrió un hueco competitivo evidente en Catalunya.

El propio Hansi Flick encajó la decisión como un golpe emocional en plena pretemporada asiática. El técnico alemán, según contó el propio Íñigo, se quedó literalmente “en shock” cuando conoció la noticia.

Descartes por coste: Bastoni y Konaté se alejan del plan de enero

El club examinó vías de elite como Alessandro Bastoni e Ibrahima Konaté, pero los números son disuasorios.En el caso del italiano, las pretensiones del Inter rondan cifras fuera del alcance invernal azulgrana. Con Konaté, la competencia y su situación contractual empujan la operación hacia otro escenario, muy poco compatible con el límite salarial del Barça.

El elegido y la ruta hacia enero: qué aporta y qué condiciona

El nombre elegido es Lisandro Martínez, defensor del Manchester United y campeón del mundo con Argentina. Su contrato acaba en 2027, con valor de mercado situado en cuarenta millones, un punto de partida asumible si se estructura la operación.

Su curso 2024-25 lo confirma: treinta y dos partidos y 2.710 minutos entre todas las competiciones, con impacto claro en salida y agresividad en duelos. En febrero sufrió una rotura del ligamento cruzado que interrumpió su temporada, con previsión de alta competitiva en enero.

En clave táctica, Lisandro ofrece tres ventajas inmediatas para Flick. Aporta pierna izquierda para orientar la primera línea, anticipación frontal para defender alto y pase vertical que activa a los interiores. En escenarios de bloqueo bajo, protege área con buen timming de despeje, pese a su 1,75 de estatura.

El calendario es determinante y empuja al Barça a moverse en el mercado de enero de 2026. En el club manejan informes sobre su recuperación y el margen salarial que dejarían salidas previstas. En paralelo, varias informaciones sitúan el interés blaugrana en la órbita de 2026, aunque dentro consideran viable adelantar la ofensiva al invierno.

La negociación no será sencilla porque el United protege un activo titular cuando está sano. Sin embargo, el último tramo contractual y su historial reciente podrían rebajar el precio respecto a otros objetivos. Deco explora fórmulas de cesión con opción, siempre condicionadas al visto bueno médico definitivo.

Si la validación física confirma plazos, Flick dispondría de un central zurdo competitivo para la Supercopa y los cruces europeos, reforzando una línea que quedó tocada tras la salida de Íñigo.