Alarma Dembélé al PSG: Lesionat, se'n va de la concentració, el Barça atent

La nit a Wrocław va deixar més que un marcador i va activar decisions immediates a París. El resultat serveix a França, però obliga el PSG a recalcular el seu pla de setembre.
Què té Dembélé i quan torna?
Ousmane Dembélé va sentir dolor a la part posterior de la cuixa dreta i va demanar el canvi. Va entrar després del descans i va abandonar el camp poc després, preocupat per l'isquiotibial. La federació francesa preveu la seva sortida del grup i el retorn a París per a una ressonància.
L'extrem ja va arribar amb una alerta prèvia a la cuixa esquerra després del Toulouse-PSG. El temps de baixa dependrà del grau de la lesió; en casos lleus, la finestra sol mesurar-se en setmanes. Si l'afectació és més gran, el retorn s'allarga i exigeix una progressió controlada per evitar recaigudes.
Gestió a Les Bleus i reacció del PSG: debat obert després d'Ucraïna–França
Al si del PSG hi ha malestar per la decisió d'utilitzar Dembélé tot i el risc conegut. Fonts de l'entorn parisenc traslladen que es va avisar del seu estat abans del viatge a Polònia. Didier Deschamps va defensar l'entrada del jugador, subratllant que estava apte i que el dolor va aparèixer després.
L'episodi reobre una vella discussió entre seleccions i clubs sobre càrregues, minuts i finestres FIFA. Per a Dembélé, amb historial d'isquios, la prioritat immediata serà diagnosticar, descarregar i estabilitzar.
Què va deixar l'Ucraïna–França i per què preocupa a Luis Enrique
El 0-2 a Wrocław va retratar un partit controlat per França, amb Olise obrint i Mbappé sentenciant. Dembélé va oferir la seva habitual espurna en la seva primera arrencada, però el seu gest de dolor va canviar el guió. Es va retirar caminant, amb la mà a la part posterior de la cuixa dreta, sense necessitat de llitera.
El context agreuja la preocupació de Luis Enrique, que a més es recupera d'una operació per caiguda en bici. La suma de contratemps condiciona la setmana tipus i la microplanificació d'estímuls en el retorn lliguer.
Substituts i ajustos al PSG sense Dembélé: banda, alçades i rols
Bradley Barcola pot ocupar el carril dret amb conducció interior i desequilibri a peu canviat. Désiré Doué ofereix un contra un i recepció entre línies, útil per atacar defenses mitjanes. Lee Kang-in aporta pausa i última passada si es prioritza control posicional per davant de vertigen.
El pla pot reforçar-se amb amplitud d'Achraf i fixacions interiors de Kvaratskhelia o Ramos. Sense Dembélé, el PSG perd ruptura exterior i amenaça profunda; haurà de compensar-ho amb sincronització en els suports.
L'horitzó immediat: Lens, Atalanta i l'1 d'octubre a Barcelona
El PSG torna davant el Lens el 14 de setembre i obre Champions contra l'Atalanta el dia 17. Després arriba el clàssic davant el Marsella de Roberto De Zerbi, prèvia al viatge a Catalunya. El Barça espera l'1 d'octubre amb la seu encara condicionada per tràmits del seu estadi.
En qualsevol escenari, el duel exigeix extrems sans i ritme alt, d'aquí la prudència amb els temps. La gestió de càrregues decidirà si Dembélé reapareix aviat o si París ha d'estirar recursos de banda.