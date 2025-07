Míchel podria perdre una peça clau: Venda a meitat de preu del Girona

El Girona FC afronta un estiu crucial després d'una temporada plena d'alts i baixos a LaLiga. L'equip català va lluitar fins al final per evitar el descens. Ara, amb la planificació de la campanya 2025/2026 en marxa, les decisions al mercat de fitxatges podrien definir el seu futur. Míchel, l'entrenador, busca reforçar la plantilla amb equilibri tàctic. Tanmateix, les pressions econòmiques i l'interès de grans clubs compliquen el panorama. Aquest context genera expectació entre els aficionats. Molts es pregunten com afectaran aquests moviments a l'estil de joc de l'equip.

El brillant paper defensiu de Miguel Gutiérrez en una campanya complicada Miguel Gutiérrez va sorgir com un pilar a la defensa del Girona durant la temporada 2024/2025. El lateral esquerre va disputar 36 partits en total, sumant minuts clau a LaLiga, Champions League i Copa del Rei. A la competició domèstica, va jugar 29 enfrontaments, on va marcar un gol i va repartir cinc assistències.

La seva contribució ofensiva des de la banda esquerra va ser vital. A Europa, va participar en sis duels, afegint un gol més al seu compte. Gutiérrez va demostrar versatilitat en el sistema de Míchel, que prioritza transicions ràpides. Els seus centres precisos i recuperacions defensives van destacar en moments crítics. Nascut a Pinto el 2001, el jugador de 23 anys fa 1,80 metres i combina velocitat amb intel·ligència tàctica. El seu contracte s'estén fins al 30 de juny de 2027, però el mercat el posa en el focus.

Interès massiu de la Serie A i Premier League pel lateral espanyol

Clubs d'elit europeus segueixen de prop Gutiérrez aquest juliol de 2025. L'AC Milan ha rebut una oferta recent pel defensor, segons informes especialitzats. Juventus i Napoli avancen en negociacions, amb el Napoli llançant un impuls final per tancar l'acord. A Anglaterra, Manchester United i Arsenal no descarten apostes, atrets pel seu potencial. Atlètic de Madrid també es menciona com a possible destí, amb una xifra al voltant de 35 milions d'euros en discussió. Roma i Bayer Leverkusen completen la llista de pretendents.

Gutiérrez s'adapta bé a estils ofensius, com el de la Serie A. La seva capacitat per pujar a l'atac aportaria profunditat a equips com el Napoli, que busca reforçar la seva banda esquerra. A la Premier, la seva resistència física encaixaria en duels intensos. Aquests interessos reflecteixen el valor creixent del jugador després d'una temporada destacada.

El factor econòmic: Real Madrid i la clàusula que redueix el preu

El traspàs de Gutiérrez implica complexitats financeres úniques. El Girona valora el jugador al voltant de 25-30 milions d'euros, però el Real Madrid reté el 50% dels drets. Això significa que el club català només rebria la meitat de qualsevol venda. A més, els blancs tenen una opció de recompra per vuit milions d'euros, que podria activar-se.

El seu valor de mercat actual és de 20 milions d'euros, segons Transfermarkt. Aquesta estructura fa que el fitxatge sigui atractiu per als compradors. El Girona, després de finalitzar 16è a LaLiga amb una salvació agònica, necessita fons per reconstruir.

La derrota final per 0-4 davant l'Atlètic va subratllar debilitats defensives. Vendre Gutiérrez generaria ingressos, però a un cost efectiu menor per la participació madridista. Quique Cárcel, director esportiu, negocia amb astúcia per maximitzar els guanys.

Conseqüències tàctiques per a Míchel i el futur del Girona

Perdre Gutiérrez alteraria els plans de Míchel per a la pròxima temporada. L'entrenador confia en el seu rol com a fix a l'esquerra, on va contribuir a sis assistències totals. Sense ell, el Girona podria buscar alternatives com Vilarrasa o Mika Mármol, amb clàusules accessibles. L'equip ja afronta sortides potencials de Tsygankov i Arnau Martínez. Míchel afavoreix un 4-3-3 amb laterals ofensius, i Gutiérrez hi encaixa perfectament.

La seva absència obligaria a ajustos, potser incorporant perfils més defensius. Amb la pretemporada en marxa aquest juliol de 2025, les decisions urgeixen. El Girona aspira a una campanya més estable, lluny del descens. Reforçar amb fitxatges intel·ligents serà clau.