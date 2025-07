Tomás Roncero en xoc després del 4-0 del PSG al Reial Madrid: Josep Pedrerol al·lucina

La temporada de futbol europeu sempre ofereix moments inesperats, però poques vegades el madridisme s'havia vist immers en una situació tan delicada com la que viu actualment. Les grans plantilles, construïdes a base de milions i talent, també poden patir nits negres, especialment quan el rival és un dels gegants del continent i la pressió mediàtica ho amplifica tot. El Real Madrid, acostumat a les gestes històriques, s'ha trobat de cop amb una realitat que molts no esperaven.

La nit del 9 de juliol, el PSG va esborrar literalment del camp els blancs amb una golejada d'escàndol que ja és a boca de tothom. La reacció al voltant del club no es va fer esperar i els programes esportius més influents van analitzar a fons el que va passar contra els francesos.

Tomás Roncero explota

Tomás Roncero, un dels periodistes més coneguts i apassionats del madridisme, no va poder amagar la seva decepció a El Chiringuito. Lluny de buscar excuses, Roncero va exigir autocrítica i va reclamar una reacció immediata als jugadors més importants de l'equip. En paraules seves, “el PSG ens ha posat a la terra”, reflectint així el cop de realitat que ha suposat la derrota.

Durant la seva intervenció, Roncero no va dubtar a assenyalar futbolistes com Vinícius i Mbappé. El periodista va lamentar que, tot i la qualitat d'ambdós, hagin tingut una actitud passiva davant la intensitat i la fam del PSG. Va fer especial èmfasi en la figura de Militao, que, després d'una llarga lesió, va mostrar l'actitud que exigeix l'escut blanc: “Militao ha sortit com cal sortir al Madrid, posant cama i baixant 80 metres per defensar”.

Roncero va destacar la importància de l'entrega i el sacrifici, recordant que el futbol modern premia els equips que corren i mosseguen en cada jugada. També va fer un paral·lelisme amb el paper de Dembélé al PSG, assegurant que la diferència va ser en la intensitat i el compromís.

Pedrerol i l'advertiment: la necessitat de “mà dura”

Josep Pedrerol, presentador i director de El Chiringuito, es va mostrar impactat per l'anàlisi de Roncero i per la situació del vestidor madridista. Les diferències entre tots dos van ser evidents quan Roncero va proposar una solució simbòlica i efectiva: asseure els jugadors davant d'un vídeo perquè vegin els seus errors, tal com va fer Luis Enrique en el seu dia amb el mateix Mbappé.

Per al periodista, la clau està en l'actitud i la capacitat d'autocrítica. “Ser valent és posar-los un vídeo de comparativa”, va afirmar Roncero, assenyalant que els jugadors necessiten veure amb els seus propis ulls el que passa quan no compleixen al camp. Segons el tertulià, no n'hi ha prou amb esperar una reacció després de les vacances: l'exigència ha de ser immediata.

A més, va demanar encara més contundència i mà dura en la gestió del vestidor. Per a ell, només una reacció forta pot tornar el Real Madrid al camí de l'èxit

Canvi de cicle al Madrid? Dubtes, noms propis i el que ve

La derrota davant el PSG ha obert un debat sobre el futur immediat del Real Madrid i el paper de les seves grans estrelles. Figures com Vinícius i Mbappé, cridats a liderar el nou projecte, han quedat en entredit després d'una actuació molt per sota del que s'esperava. L'equip, a més, afronta una agenda exigent, amb partits clau a tocar i una afició que reclama explicacions.

Mentrestant, el PSG celebra una victòria que confirma la mà de Luis Enrique en la gestió de la plantilla i el creixement de jugadors com Dembélé i Kvaratskhelia. En contrast, el Madrid necessita una reacció urgent per evitar que aquesta derrota marqui l'inici d'una crisi més profunda.