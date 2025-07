Peter Lim es frega les mans, Corberán protesta: Se'n va un dels millors, 20 milions

per Max Riveras

A les oficines de Mestalla es respira incertesa. El curs passat, un prometedor defensa de 20 anys es va convertir en fix sota les ordres de Carlos Corberán. Ara, davant la tessitura de la seva possible sortida, el tècnic alça la veu, conscient a perdre un dels seus pilars defensius pot desestabilitzar un projecte encara en construcció.

Les xifres del mercat i el context econòmic del València

Peter Lim ha aprovat la marxa del jugador. Al juny es va taxar el defensa en 20 M€, xifra que encaixa amb la política de venda d'actius del club per complir amb el pressupost. L'operació permetria sanejar els comptes, ja que el central entra en el seu darrer any de contracte, sense intenció de renovar-lo més enllà de 2026.

Tot i els intents de renovació, amb propostes de contracte presentades des de Singapur, les negociacions no fructifiquen. Tot apunta que Christian Mosquera acabarà sortint del club. El València ha treballat activament per convèncer l'espanyol de quedar-se, però fins ara la negociació segueix encallada.

| VCF

Interès de diversos pretendents: Alemanya i Anglaterra a l'aguait

Són diversos els clubs que han mostrat interès: el RB Leipzig està molt a prop de tancar l'acord, amb oferta en camí, preferint el destí alemany per la seva estructura de creixement. També han entrat en escena gegants com l'Arsenal i l'Inter de Milà. Els londinencs ja haurien pactat termes personals amb el jugador i es preparen per millorar una oferta inicial valorada en uns 20 M€.

Inter de Milan, per la seva banda, veu amb bons ulls el perfil de Mosquera i espera que el València mantingui l'exigència entorn dels 20 M€. Tot i que la clàusula ronda els 30 M€, la conjuntura contractual del jugador limita el seu marge.

Mosquera en xifres: rendiment i projecció

En la temporada 2024/25 va participar en 41 partits, acumulant 3.615 minuts i una targeta groga cada set encontres, sense veure la vermella. Amb 1,91 m d'alçada i bona sortida de pilota, va aportar solidesa en defensa i estabilitat tàctica, jugant 37 dels 38 encontres de La Lliga sota les ordres de Corberán. Tot i que no va brillar com en la temporada 23/24, ha estat un dels millors de l'equip.

| XCatalunya, Fichajes.com

En la seva trajectòria destaca la internacionalitat amb Espanya sub-21 (10 partits), fet que reforça l'expectativa que arribi a l'elit. Tot i que només va marcar un gol, la seva principal aportació rau en la fiabilitat defensiva.

L'impacte al vestidor i en el projecte de Corberán

La reprimenda de Corberán no és casual. La sortida d'un escollit tàctic pot desestructurar l'esquema i obligar el club a buscar un substitut amb urgència. La continuïtat del central no només suposaria un estalvi en plantilla; també seria un missatge d'ambició i fidelitat al projecte.

Corberán confia que l'entorn, la proposta econòmica i la fe en la seva plantilla persuadiran Mosquera. Si no és així, la directiva haurà de negociar amb clubs europeus i gestionar una sortida que combini el millor preu amb la planificació a mitjà termini.

Corberán insisteix, però la seva protesta s'enfronta a la realitat: un jugador del planter que podria deixar net el passiu valencianista. Falta veure si aquest traspàs serà una victòria esportiva o només un alleujament financer per a Mestalla...