Mbappé deixa en evidència el Reial Madrid quan li pregunten per Lamine: 'No podem...'

Lliga es manté al dia amb un equip intractable i una cursa individual que encén comparacions inevitables. El focus circula entre la gespa i els micròfons, amb el mes clau ja marcat en vermell al calendari competitiu.
El Real Madrid suma tres victòries seguides i només un gol encaixat, amb Xabi Alonso ajustant pressió i transicions. Mbappé va obrir el curs amb un penal decisiu davant Osasuna i va signar un doblet a Oviedo, consolidant un avantatge primerenc a la taula. A més, el francès ja llueix el dorsal 10 al Bernabéu, símbol de jerarquia interna i lideratge ofensiu.
22 de setembre a París: Dembélé arriba amb triplet i Lamine sosté candidatura
La gala de la Pilota d'Or se celebrarà dilluns 22 al Théâtre du Châtelet, amb les votacions tancades i l'expectació al màxim. Ousmane Dembélé aterra amb un hat-trick històric amb el PSG, inclosa una final de Champions descomunal a Munic que el va elevar al podi. Lamine Yamal, campió d'Europa amb Espanya i motor del Barça, manté arguments amb un 2024/25 superlatiu i un inici de lliga influent.
La frase que va encendre el debat i el gest a la ‘línia del club’
A ‘Téléfoot’, Mbappé es va decantar per Dembélé i, en ser preguntat per Lamine, va respondre amb cautela institucional. "És del Barça i no podem dir res". Va rematar desitjant un gran lloc per a Hakimi, subratllant la reivindicació dels defenses en premis individuals. No va qüestionar mèrits de l'extrem blaugrana; va marcar límits comunicatius que el Real Madrid cuida escrupolosament en temporada alta.
Precedents blancs: del “barrer para casa” al cas Mastantuono
El patró no és nou a Chamartín. El 2011, Alfredo Di Stéfano va elogiar obertament Messi; el 2013, ja en plena pugna amb Cristiano, va girar el discurs cap a la seva estrella. L'hemeroteca recorda aquell “sempre cal barrer para casa” com a coartada tàcita.
Paradoxalment, Franco Mastantuono, presentat aquest agost, va afirmar sense embuts que per a ell Messi és el millor del món, trencant el motlle recent. El missatge no penalitza Lamine; despulla la prudència estratègica al voltant del rival directe de Catalunya.
Un altre dels casos més recordats és el de Sergio Ramos. L'excapità del Madrid, ja al PSG, va reconèixer el seu canvi de perspectiva cap a Messi: “Han estat molts anys patint Messi. Ara el gaudeixo. És el millor jugador que ha donat el futbol.”
El que ve per al Barça i per a Lamine al setembre
El Barça va cedir punts a Vallecas, però Yamal va sostenir l'impacte amb accions decisives a l'inici de lliga i amb la selecció. Fins a la nit del 22, el discurs envoltarà els votants; la pista, però, manarà amb un calendari exigent. Si alguna cosa deixa clar l'escena, és que el talent de Rocafonda transcendeix rivalitats i que el silenci aliè no rebaixa el seu pes competitiu.