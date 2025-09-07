Ronald Koeman parla clar sobre la lesió de Frenkie de Jong: 'És molt...'

El retorn anticipat del neerlandès ha encès alarmes a Catalunya, tot i que el cos tècnic manté la calma. Al Barça de Hansi Flick, De Jong és l’accelerador silenciós: inicia girs de costat, posa pauses i ordena centrals i laterals.
La dupla amb Pedri al doble pivot sosté pressió i sortida neta, cosa que l’equip no pot replicar sense ell. Aquesta influència explica la prudència mostrada pel club i la selecció.
Frenkie de Jong va arribar al Barça l’estiu del 2019 després d’anunciar-se el seu fitxatge al gener, i a dia 7 de setembre de 2025 acumula sis temporades completes al club. El seu camí va començar als Països Baixos, debutant com a professional amb el Willem II el 2015 abans d’incorporar-se a l’Ajax. Al gegant neerlandès, va emergir com un dels migcampistes més complets d’Europa gràcies a la seva notable Champions League 2018-19.
Què farà el Barça si no arriba davant el València (14 de setembre)
El calendari pressiona i la Lliga torna diumenge 14 de setembre amb el Barça-València. Si Frenkie no rep l’alta, Flick valora solucions de perfil diferent.
Gavi per mantenir agressivitat sense pilota i conducció vertical; Dani Olmo com a migcampista creatiu que fixa alçades intermèdies. Fins i tot Casadó, per blindar cobertures i alliberar Pedri a tres quarts. L’elecció condicionarà l’alçada del bloc, la pressió després de pèrdua i el nombre de passades en sortida.
Koeman trenca el silenci i fixa el criteri mèdic als Països Baixos
Ronald Koeman va ser cristal·lí a l’hora de justificar la desconvocatòria després de l’1-1 davant Polònia a Rotterdam. El seleccionador va explicar que Frenkie va notar tensió al gluti i que forçar-lo “era massa arriscat”. Per aquesta raó, el migcampista va tornar a Barcelona per continuar el tractament.
La baixa davant Lituània va obeir al mateix principi: preservar el jugador davant una molèstia sense gravetat aparent. El missatge deixa obertes les portes a una recuperació ràpida, però supeditada a proves.
Terminis realistes i full de ruta de retorn a la Ciutat Esportiva
El migcampista va passar per la Ciutat Esportiva per iniciar tractament i aquest dilluns se sotmetrà a proves que marcaran el pla. Si no es detecta lesió muscular, el club activarà un protocol exprés: readaptació al gimnàs dimarts, treball parcial a gespa dimecres i decisió mèdica entre dijous i divendres. Amb una petita elongació, el marge raonable es mou entre set i deu dies. Qualsevol troballa major desplaçaria el retorn cap a finals de mes, amb el Newcastle a l’horitzó europeu.
La renovació, el salari i la voluntat del jugador el 2025
En paral·lel, el Barça i De Jong continuen negociant un nou contracte. L’actual venç el 2026 i el club sembla que s’ho està pensant molt seriosament si renovar-lo. L’holandès té una fitxa alta, si arribés una bona oferta el Barça es plantejaria una venda.
La fitxa és alta dins la plantilla, argument que condiciona la proposta blaugrana i l’encaix a mitjà termini del migcampista. No hi ha ruptura per ara, però sí necessitat de trobar una fórmula sostenible abans del 2026.