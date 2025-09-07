Oficial: Ja se sap si Dembélé i Doué hi seran o no al Barça - PSG

Els partits de seleccions sempre es veuen com un gran perill per part dels clubs. És el que es coneix com el 'Virus FIFA'. I amb França s'ha vist clarament. La nit posterior al duel a Wrocław contra Ucraïna ha esvaït dubtes i n'ha encès d'altres alertes.
Les lesions de Dembélé i Doué obliguen el PSG a recalcular el seu full de ruta amb la vista posada a l'octubre. La banda dreta perd ritme de treball, i la planificació setmanal es mou una casella. La incògnita del viatge a Catalunya ja té resposta, amb decisions que ordenen el vestidor.
Part oficial del PSG: sis setmanes Dembélé, quatre setmanes Doué
El PSG ha confirmat una lesió greu a l'isquiotibial dret d'Ousmane Dembélé, amb sis setmanes estimades. El club també ha informat d'un trencament al bessó dret de Désiré Doué, amb quatre setmanes previstes. Tots dos es van lesionar durant l'Ucraïna–França de divendres, en diferents fases de l'encontre. Amb aquests terminis, cap dels dos arribarà al Barcelona–PSG de l'1 d'octubre al Camp Nou. Un emplaçament que encara no està assegurat pels problemes de l'Ajuntament amb la llicència.
Calendari immediat: Atalanta el 17/9 i viatge a Catalunya l'1/10
El PSG obre la seva trajectòria europea davant l'Atalanta el 17 de setembre al Parc dels Prínceps. Dues setmanes després visitarà Barcelona, en una cita de màxima exigència per ritme i duels exteriors. Entremig, la Ligue 1 exigeix una gestió fina de càrregues i un onze competitiu sense extrems titulars. Les finestres de retorn situen Doué per a inicis d'octubre i Dembélé cap a la segona quinzena.
Substituts probables: Barcola, Kvaratskhelia i Lee
Bradley Barcola és el relleu natural per fora, amb conducció agressiva i recepció a peu natural. Khvicha Kvaratskhelia sostindrà amenaces cap a dins, atraient ajudes i alliberant la pujada d'Achraf Hakimi. Lee Kang-in ofereix pausa i darrer pas, útil quan el PSG necessiti madurar possessions en camp rival. Gonçalo Ramos guanya valor com a fixador de centrals si disminueix la ruptura exterior en la primera passada.
Risc i protocols: què exigeix un isqui greu i un bessó en elit
Les lesions d'isquiotibials requereixen una progressió estricta de força, velocitat i tests neuromusculars abans de l'alta. Un retorn precoç eleva el risc de recaiguda durant el primer mes competitiu després de la reaparició. En el bessó, els terminis varien si predomina soli o gastrocnemi, condicionant la càrrega excèntrica. El PSG integrarà ressonància, proves funcionals i resposta a l'entrenament per evitar sorpreses en la tornada.
Luis Enrique té un problema i el Barça intentarà aprofitar que els dos cracks no hi seran
Sense Dembélé ni Doué, París perd desequilibri en la primera recepció i amenaça profunda després de pèrdua rival. Hansi Flick pot activar pressions altes, forçant una sortida incòmoda i minimitzant conduccions llargues de Barcola.
La resposta parisenca serà ampliar per Hakimi i centrar avantatge amb Kvaratskhelia atacant l'esquena del lateral. El duel dependrà de qui imposi ritme a les bandes, avui minvades per les dues absències.
Els aficionats al futbol es perdran el 'retroben' entre Dembélé i Lamine Yamal pocs dies després de saber-se quin dels dos és la nova Pilota d'Or.