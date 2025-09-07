Antonio Blanco trenca el seu silenci sobre la seva possible sortida de l'Alabès: “Soc una…”

Mendizorroza ha viscut setmanes de mercat agitades, però el projecte manté continuïtat i equilibri. L'Alabès ha arrencat amb bon pols competitiu i una idea clara des de la banqueta. Eduardo “Chacho” Coudet va consolidar el seu lloc després de renovar fins al 2026, reforçant un pla on la zona ampla condiciona la resta.
En aquest engranatge, Antonio Blanco s'ha col·locat com a pivot organitzador. Va signar per quatre temporades el 2023, amb contracte vigent fins al 2027. El cordovès, de 25 anys, va assolir experiència d'elit aviat i suma una internacionalitat absoluta amb Espanya.
Va debutar en el peculiar 4-0 davant Lituània del 2021, partit que la FIFA va computar per a l'absoluta. Aquest bagatge avala la seva lectura de joc i la seva temprança en escenaris d'exigència màxima.
Arrencada 25/26: tres jornades, 269 minuts i un valor que resisteix
L'Alabès suma quatre punts després de tres jornades. Victòria davant el Levante, derrota per la mínima a Sevilla davant el Betis i empat amb l'Atlètic a Vitòria. La seqüència reflecteix un equip competitiu que ja ha mesurat el seu nivell davant rivals de perfils diferents.
Blanco ha participat en les tres dates i acumula 269 minuts, indicador del seu pes immediat a l'onze. El seu valor de mercat es manté en 10 milions des de l'última actualització de juny.
El que va dir sobre el mercat i el seu futur immediat
Superat el tancament, el migcentre va explicar com va viure les últimes setmanes de rumors i possibles ofertes. “Soc on vull ser”, va expressar, subratllant que el seu cap va estar centrat al vestidor i en no descol·locar l'equip durant l'inici de Lliga. El club va difondre el missatge en plena pausa per seleccions, i la premsa local explica que no va contemplar “deixar tirat” l'Alabès al mercat.
El discurs encaixa amb el seu rol en el model de Coudet, orientat a un bloc mitjà que pressiona després de pèrdua i necessita un pivot fiable. Blanco equilibra el doble migcentre, protegeix l'esquena dels interiors i activa els laterals amb canvis d'orientació precisos. Amb pilota i sense, el seu radi d'acció redueix metres als centrals i ordena les sortides sota pressió. Així, l'equip guanya continuïtat i evita intercanvis de cops que no afavoreixen el seu pla.
Setembre marca el to: San Mamés i dos duels directes de tauler
El retorn després de l'aturada exigeix atenció immediata als detalls. L'Alabès visita un Athletic intens a San Mamés el 13 de setembre. D'altra banda, rep el Sevilla una setmana després i encadena desplaçament exigent a Getafe el dia 24. Són escenaris que mesuraran la sostenibilitat del pla i el marge de creixement de l'equip. Mantenir alta l'ocupació de carrils interiors i el control del rebot defensiu serà clau per puntuar.
Si la sala de màquines manté el nivell exhibit a l'agost, l'Alabès pot estabilitzar-se aviat a la zona mitjana. La continuïtat de Blanco com a metrònom i la seva lectura per accelerar o frenar possessions representen un avantatge estratègic en partits tancats. La temporada és llarga, però el sòl competitiu ja està traçat.