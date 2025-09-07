Mbappé deja en evidencia al Real Madrid al ser preguntado por Lamine: 'No podemos...'

LaLiga amanece con un equipo intratable y una carrera individual que enciende comparaciones inevitables. El foco circula entre el césped y los micrófonos, con el mes clave ya marcado en rojo en el calendario competitivo.

El Real Madrid suma tres victorias seguidas y solo un gol encajado, con Xabi Alonso ajustando presión y transiciones para gobernar en agosto. Mbappé abrió el curso con penalti decisivo ante Osasuna y firmó un doblete en Oviedo, consolidando ventaja temprana en la tabla. Además, el francés ya luce el dorsal 10 en el Bernabéu, símbolo de jerarquía interna y liderazgo ofensivo.

22 de septiembre en París: Dembélé llega con treble y Lamine sostiene candidatura

La gala del Balón de Oro se celebrará el lunes 22 en el Théâtre du Châtelet, con las votaciones cerradas y la expectación en máximos. Ousmane Dembélé aterriza con un triplete histórico con el PSG, incluida una final de Champions descomunal en Múnich que lo elevó al podio de favoritos. Lamine Yamal, campeón de Europa con España y motor del Barça, mantiene argumentos con un 2024/25 superlativo y un arranque liguero influyente.

| Canva

La frase que encendió el debate y el guiño a la ‘línea del club’

En ‘Téléfoot’, Mbappé se decantó por Dembélé y, al ser preguntado por Lamine, respondió con cautela institucional: “Es del Barça y no podemos decir nada”. Remató deseando un gran puesto para Hakimi, subrayando la reivindicación de los defensas en premios individuales. No cuestionó méritos del extremo azulgrana; marcó límites comunicacionales que el Real Madrid cuida escrupulosamente en temporada alta.

Precedentes blancos: del “barrer para casa” al caso Mastantuono

El patrón no es nuevo en Chamartín. En 2011, Alfredo Di Stéfano elogió abiertamente a Messi; en 2013, ya en plena pugna con Cristiano, viró el discurso hacia su estrella. La hemeroteca recuerda ese “siempre hay que barrer para casa” como coartada tácita.

Paradójicamente, Franco Mastantuono, presentado este agosto por el Madrid, afirmó sin rodeos que para él Messi es el mejor del mundo, rompiendo el molde reciente. El mensaje no penaliza a Lamine; desnuda la prudencia estratégica alrededor del rival directo de Catalunya. ç

Otro de los casos más recordados es el de Sergio Ramos. El ex-capitán del Madrid, ya en el PSG, reconoció su cambio de perspectiva hacia Messi: “Han sido muchos años sufriendo a Messi. Ahora lo disfruto. Es el mejor jugador que ha dado el fútbol.”

| Canva

Lo que viene para el Barça y para Lamine en septiembre

El Barça cedió puntos en Vallecas, pero Yamal sostuvo impacto con acciones decisivas en el inicio liguero y con la selección. Hasta la noche del 22, el discurso rodeará a los votantes; la pista, sin embargo, mandará con un calendario exigente. Si algo deja claro la escena, es que el talento de Rocafonda trasciende rivalidades y que el silencio ajeno no rebaja su peso competitivo.