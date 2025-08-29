Racing de Santander, Saragossa i Còrdova volen un jugador del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano treballa en les darreres hores de mercat amb la intenció d'ajustar la seva plantilla. Entre els noms que apareixen a la rampa de sortida hi ha el d'un jove central gallec de 22 anys. L'entitat madrilenya considera que necessita minuts per créixer i ha decidit declarar-lo transferible en forma de cessió.
Tres equips de Segona Divisió es llancen a per ell
La notícia no ha trigat a agitar el mercat de la categoria de plata. El Real Zaragoza, el Racing de Santander i el Córdoba han mostrat interès per contractar els seus serveis. Els tres equips consideren que un defensa jove, alt i amb experiència en vestidors de Primera pot aportar un salt de qualitat a la rereguarda.
Cada club parteix d'una situació diferent, però tots comparteixen el mateix objectiu: reforçar la defensa amb un central que ofereixi garanties. La cessió de Pelayo Fernández es presenta com una oportunitat estratègica tant per al jugador com per a l'entitat que aconsegueixi incorporar-lo.
El Racing, un vell conegut a la subhasta
El conjunt càntabre és un dels que més fort ha sonat en les darreres hores. El Racing vol consolidar el seu projecte amb l'ascens a Primera com a objectiu prioritari. Per això, necessita apuntalar la seva defensa, i Pelayo encaixaria en el perfil que busca José Alberto López. Segons va revelar Unión Rayo, l'interès és real i s'estudia l'operació.
A El Sardinero veuen en el central gallec un complement perfecte per a l'actual línia defensiva. El seu 1,93 d'alçada li permet dominar el joc aeri, un recurs molt valorat a la categoria. A més, la seva joventut assegura marge de millora i la possibilitat de revalorització futura.
Zaragoza i Córdoba no es queden enrere
El Real Zaragoza també és a la lluita pel jugador. El club aragonès, amb aspiracions de tornar a Primera, necessita reforçar posicions clau per no repetir errors del passat. L'arribada de Pelayo suposaria incorporar un futbolista amb experiència recent en competicions europees, quelcom poc habitual a Segona.
Per la seva banda, el Córdoba s'ha convertit en una de les sorpreses del mercat. El club andalús vol reforçar la defensa amb un jugador que pugui liderar des del darrere. En el seu cas, l'opció de Pelayo no només sumaria talent, sinó també presència física i caràcter en els partits més exigents.
Un central amb projecció internacional
Pelayo Fernández, fill de l'exfutbolista Sergio Fernández, va arribar al Rayo l'estiu de 2024. Va signar contracte fins al 2028 i va ser considerat una aposta de futur. Tanmateix, la manca de minuts li ha impedit consolidar-se a Vallecas. En total, tot just ha disputat un grapat de partits oficials, incloent-hi fases prèvies de la Conference League.
El seu valor de mercat, segons Transfermarkt, se situa en 500.000 euros. No obstant això, l'expectativa és que pugui créixer molt més amb continuïtat a Segona. El seu físic imponent, el seu joc aeri i la seva capacitat per anticipar el converteixen en un perfil atractiu per a qualsevol aspirant a l'ascens.
El futur immediat de Pelayo, a l'aire
Per ara, el Rayo estudia les propostes i escoltarà garanties de minuts. El club vol que la cessió sigui beneficiosa i que Pelayo torni amb més experiència a la motxilla. Mentrestant, Zaragoza, Racing i Córdoba esperen moure fitxa els pròxims dies per avançar-se a la competència.
El cert és que el central de 22 anys s'ha convertit en un dels noms calents d'aquest tancament de mercat a Segona. La seva sortida sembla segura i només falta saber quin dels tres projectes aconseguirà convèncer-lo. Una operació que pot marcar el futur de Pelayo i, de passada, reforçar les aspiracions d'ascens del seu pròxim destí.