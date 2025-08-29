Manuel Pellegrini ya lo sabe: El Barça avanza en un fichaje y lo cederá al Betis

Un movimiento inesperado podría agitar las horas finales del mercado de fichajes en LaLiga. El Real Betis está cerca de encontrar al delantero que tanto ha buscado para complementar su plantilla. La solución llegaría a través de una compleja operación que involucra directamente al FC Barcelona. El club catalán se prepara para ejecutar una compra estratégica que beneficiará de inmediato al equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

La necesidad del Betis en la delantera para la 2025/26

El conjunto verdiblanco ha explorado diversas opciones durante el verano para reforzar su frente de ataque. La dirección deportiva consideraba prioritario sumar un perfil diferente a los actuales delanteros del equipo. Pellegrini busca un jugador con capacidad para atacar los espacios y con una alta cuota de gol.

La plantilla necesitaba un impulso ofensivo para afrontar con garantías todas las competiciones de la temporada. Con el mercado a punto de cerrar, la urgencia por encontrar una pieza adecuada se había intensificado notablemente.

| @FCBarcelona, XCatalunya

El perfil de Franck Etta Eyong, un goleador en desarrollo

Franck Etta Eyong es un delantero potente y con una notable capacidad para ver portería. Su rendimiento en las categorías inferiores ha sido sobresaliente, demostrando una progresión constante. La pasada campaña en Primera Federación con el filial del Villarreal firmó diecinueve goles. Esta temporada ha marcado un gol en dos partidos, ya con la camiseta del primer equipo 'groguet'.

Sus cifras confirman un olfato goleador innato y una adaptación muy rápida a nuevas categorías. Su físico le permite ser una referencia en el área rival y también caer a las bandas. Su juventud y potencial lo convierten en una de las perlas más cotizadas del fútbol español.

El encaje de Eyong en el sistema de Pellegrini

El estilo de juego del delantero se ajusta perfectamente a las demandas del técnico chileno. Eyong ofrece una verticalidad y una amenaza en profundidad que pueden complementar muy bien a otros atacantes. Su capacidad para finalizar las jugadas dentro del área daría al Betis un recurso muy valioso.

Pellegrini podría utilizarlo como principal referencia ofensiva o como un revulsivo de gran impacto. El camerunés aportaría una competencia sana que elevaría el nivel general de la delantera bética. Su llegada dotaría al equipo de más variantes tácticas para desequilibrar a las defensas rivales.

La carambola final del mercado: la operación a tres bandas

El FC Barcelona abonará los diez millones de euros de la cláusula de rescisión del futbolista. La operación se ha gestado con rapidez ante el inminente cierre del mercado de fichajes. En esta transacción, el Cádiz CF recibirá cinco millones al poseer el cincuenta por ciento de los derechos.

Una vez que el Barça cierre su fichaje, cederá inmediatamente al jugador al Real Betis. De esta forma, los azulgranas aseguran un activo de futuro mientras el Betis consigue el refuerzo que necesitaba. Todo indica que el acuerdo se formalizará en las próximas horas, justo antes de acabar el mercado de fichajes.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Eso sí, el club catalán deberá antes obtener ingresos. Y todo esto pasa por la posible venta de Fermín López. En las últimas horas, se ha especulado mucho y las ofertas no paran de llegar. Primero fue el Chelsea, que después de varias subidas, llegó a los 90 millones.

Pero ahora el mejor posicionado, según el periodista José Álvarez, es el Newcastle. Ofrecen 100 millones y cuadriplican el sueldo del joven futbolista azulgrana.