Manuel Pellegrini es frega les mans amb un moviment del Betis per Antony

El mercat estival entra en la seva recta final i a Heliòpolis hi ha un nom que eclipsa qualsevol altre: Antony. El brasiler, que ja va deixar empremta en la seva anterior etapa al Betis, podria tornar després de setmanes d'intenses negociacions amb el Manchester United. L'operació és complexa, però el club verd-i-blanc ha reforçat la seva aposta.
La presència de Manu Fajardo i Álvaro Ladrón de Guevara a Anglaterra ha reforçat l'estratègia bètica. Tots dos han mantingut contactes constants amb la directiva del United i amb els agents del futbolista.
El CEO Ramón Alarcón també va participar en les converses, tornant a Sevilla amb un informe clar sobre l'estat de l'operació. El desig del jugador de tornar a vestir de verd-i-blanc ha estat clau perquè el Betis mantingui viva la negociació.
El desig d'Antony marca la diferència
Antony ha rebutjat ofertes molt més lucratives de Turquia i l'Aràbia Saudita. La seva intenció és clara: vol tornar al Villamarín, on va recuperar protagonisme i confiança. El brasiler entén que a Sevilla pot retrobar la seva millor versió i, de passada, assegurar-se un lloc a la selecció del Brasil de cara al Mundial 2026.
El principal obstacle de l'operació és l'encaix econòmic. El United demana un pagament inicial que no sigui una cessió simple, cosa que ha portat el Betis a estudiar fórmules creatives. Entre elles, un pagament pel préstec més una obligació de compra al final de temporada.
L'efecte en la planificació esportiva
L'arribada d'Antony condicionaria la resta de moviments verd-i-blancs. L'esforç financer complicaria altres operacions obertes, com les de Flavio Nazinho, Facundo Bernal o fins i tot Dani Ceballos. El club confia que algunes sortides ajudin a equilibrar els comptes, però l'objectiu prioritari és assegurar la incorporació del brasiler.
Segons informacions avançades per Partidazo Cope, el club verd-i-blanc es troba a punt de desemborsar uns 20 milions. Aquesta quantitat serviria per compartir la propietat del brasiler amb el Manchester United. Aquesta fórmula de copropietat permetria al Betis assegurar el retorn de l'extrem.
El mateix Joaquín, en la prèvia del duel davant el Celta (1-1), va reconèixer que tot el club està expectant. El veterà capità va assenyalar que “qualsevol incorporació ha de ser per millorar” i que jugadors com Antony sempre marquen diferències. A la plantilla de Manuel Pellegrini hi ha il·lusió amb el possible retorn de l'extrem.
Compte enrere per al tancament de mercat
Queden pocs dies perquè la finestra estival es tanqui i el Betis no vol perdre temps. El club espera una resposta definitiva del Manchester United en qüestió d'hores. Si l'operació es confirma, Heliòpolis viuria un dels fitxatges més celebrats de l'estiu.
El somni de tornar a veure Antony amb la samarreta verd-i-blanca està més viu que mai. Al Betis saben que el marge és estret, però també que poques vegades un jugador ha mostrat tanta predisposició per tornar. El desenllaç està a punt d'arribar i a Sevilla ja somien amb un retrobament que podria canviar el rumb de la temporada.