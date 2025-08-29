Logo xcatalunya.cat
Un jove amb cabell ros arrissat i samarreta esportiva al costat d’un home calb amb ulleres i vestit, tots dos sobre un fons difuminat en tons marrons.
Luis de la Fuente surt en defensa de Lamine Yamal | YouTube, XCatalunya, Claire McAdams
Esports

Luis de la Fuente deixa sense paraules els haters de Lamine Yamal: «Per a mi...»

El seleccionador espanyol parla clar i també compara el futbolista del Barça amb Carlos Alcaraz

Xavi Martín
per Xavi Martín

La trajectòria de Lamine Yamal amb només divuit anys representa un cas d'estudi fascinant. Cada gest del futbolista del FC Barcelona s'analitza amb lupa per milions d'aficionats. Una de les seves recents celebracions havia generat un debat totalment inesperat en l'entorn mediàtic. El seleccionador nacional ha volgut tancar la polèmica amb una visió molt personal de l'assumpte.

L'evolució de Yamal amb Espanya fins a l'agost de 2025

Des del seu debut el setembre de 2023, Lamine Yamal ha trencat barreres de precocitat amb una naturalitat sorprenent. El seu impacte a la selecció espanyola ha estat immediat i sostingut al llarg del temps.

L'extrem català s'ha convertit en una peça fonamental en l'esquema ofensiu de l'equip nacional. Les seves estadístiques reflecteixen una influència creixent en el joc col·lectiu durant els darrers mesos.

Un home calb amb ulleres i barba curta, vestit amb un suèter beix, parla en una conferència de premsa amb un micròfon davant seu i diverses ampolles d'aigua i begudes energètiques sobre la taula, amb un fons ple de logotips de patrocinadors.
Luis de la Fuente en roda de premsa | YouTube

El futbolista acumula ja una notable experiència internacional abans d'afrontar els nous reptes classificatoris. El seu desequilibri i capacitat per generar ocasions són ara indispensables per a l'equip. 21 partits jugats, 6 gols i 9 assistències amb la selecció espanyola. Ho té tot per marcar una època

El debat sobre el gest i la defensa del seleccionador

La controvèrsia va sorgir arran de la celebració del jugador, on es posa les mans al cap. Molts van interpretar el gest com si s'estigués col·locant una corona de rei. Luis de la Fuente va oferir una perspectiva diferent durant la seva roda de premsa d'aquest divendres.

"Discrepo; per a mi la celebració no és posar-se una corona, sinó un barret de copa de mag", va afirmar. El tècnic riojà va argumentar que el jove futbolista simplement havia tornat a fer màgia sobre la gespa. A més, va estendre la seva reflexió per defensar la cultura de l'esforç en els esportistes d'elit. Va comparar la seva dedicació amb la d'altres figures com el tennista  Carlos Alcaraz.

Dues imatges d’un futbolista amb cabells rossos i samarreta beix del Barcelona en un estadi, amb un emoji pensatiu al centre
Lamine Yamal causa polèmica en la seva darrera celebració | XCatalunya

Un rol de líder ofensiu de cara al Mundial 2026

Les paraules de Luis de la Fuente reforcen l'estatus de Lamine Yamal dins la jerarquia de l'equip. El seleccionador no només protegeix el seu jugador, sinó que li atorga una confiança total públicament. Aquest suport és clau per a un futbolista tan jove que assumeix enormes responsabilitats en atac.

De cara a la fase de classificació per al Mundial de 2026, el seu rol sembla més clar que mai. S'espera que Yamal lideri l'ofensiva espanyola des de la banda amb el seu regat i visió de joc. El cos tècnic confia plenament en la seva maduresa per superar la pressió dels pròxims partits.

Espanya té un grup perillós. Només passa un directament, tot i que el segon aniria a la repesca. Els de Luis de la Fuente inicien contra Bulgària i Turquia fora de casa. L'altre rival del grup és Geòrgia, una selecció que ha millorat molt els darrers anys.

➡️ Esports