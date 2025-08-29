Luis de la Fuente deixa sense paraules els haters de Lamine Yamal: «Per a mi...»

La trajectòria de Lamine Yamal amb només divuit anys representa un cas d'estudi fascinant. Cada gest del futbolista del FC Barcelona s'analitza amb lupa per milions d'aficionats. Una de les seves recents celebracions havia generat un debat totalment inesperat en l'entorn mediàtic. El seleccionador nacional ha volgut tancar la polèmica amb una visió molt personal de l'assumpte.
L'evolució de Yamal amb Espanya fins a l'agost de 2025
Des del seu debut el setembre de 2023, Lamine Yamal ha trencat barreres de precocitat amb una naturalitat sorprenent. El seu impacte a la selecció espanyola ha estat immediat i sostingut al llarg del temps.
L'extrem català s'ha convertit en una peça fonamental en l'esquema ofensiu de l'equip nacional. Les seves estadístiques reflecteixen una influència creixent en el joc col·lectiu durant els darrers mesos.
El futbolista acumula ja una notable experiència internacional abans d'afrontar els nous reptes classificatoris. El seu desequilibri i capacitat per generar ocasions són ara indispensables per a l'equip. 21 partits jugats, 6 gols i 9 assistències amb la selecció espanyola. Ho té tot per marcar una època
El debat sobre el gest i la defensa del seleccionador
La controvèrsia va sorgir arran de la celebració del jugador, on es posa les mans al cap. Molts van interpretar el gest com si s'estigués col·locant una corona de rei. Luis de la Fuente va oferir una perspectiva diferent durant la seva roda de premsa d'aquest divendres.
"Discrepo; per a mi la celebració no és posar-se una corona, sinó un barret de copa de mag", va afirmar. El tècnic riojà va argumentar que el jove futbolista simplement havia tornat a fer màgia sobre la gespa. A més, va estendre la seva reflexió per defensar la cultura de l'esforç en els esportistes d'elit. Va comparar la seva dedicació amb la d'altres figures com el tennista Carlos Alcaraz.
Un rol de líder ofensiu de cara al Mundial 2026
Les paraules de Luis de la Fuente reforcen l'estatus de Lamine Yamal dins la jerarquia de l'equip. El seleccionador no només protegeix el seu jugador, sinó que li atorga una confiança total públicament. Aquest suport és clau per a un futbolista tan jove que assumeix enormes responsabilitats en atac.
De cara a la fase de classificació per al Mundial de 2026, el seu rol sembla més clar que mai. S'espera que Yamal lideri l'ofensiva espanyola des de la banda amb el seu regat i visió de joc. El cos tècnic confia plenament en la seva maduresa per superar la pressió dels pròxims partits.
Espanya té un grup perillós. Només passa un directament, tot i que el segon aniria a la repesca. Els de Luis de la Fuente inicien contra Bulgària i Turquia fora de casa. L'altre rival del grup és Geòrgia, una selecció que ha millorat molt els darrers anys.