Oportunitat de mercat per al Barça: No renovarà i Joan Laporta mou fitxa

En un mercat de fitxatges on els preus dels defenses d'elit sembla que no tenen sostre, quin és el valor real d'un central contrastat quan el seu contracte s'acosta al final.
Aquesta pregunta se la fan a les oficines del FC Barcelona. El club català explora amb sigil una via inesperada per apuntalar una de les línies clau de l'equip abans del tancament de la finestra estival. Joan Laporta ha identificat un objectiu que combina rendiment immediat i unes condicions econòmiques molt favorables, alterant els plans inicials.
El compte enrere contractual que encén les alarmes a Liverpool
El nom que ha irromput a l'escena és el d'Ibrahima Konaté. El defensor del Liverpool finalitza la seva vinculació amb el club anglès el 30 de juny de 2026 i, avui dia, les negociacions per a la seva renovació no han arribat a bon port. Aquesta situació contractual col·loca el conjunt d'Anfield en una posició delicada.
Si no aconsegueixen estendre el seu contracte, l'any 2026 es veurien obligats a vendre'l a un preu molt inferior al seu valor de mercat. Un valor de mercat estimat, segons el portal Transfermarkt, en uns 60 milions d'euros. Això o arriscar-se a perdre'l gratis un any després. És en aquest escenari on el Barça veu una finestra d'oportunitat. Fonts angleses suggereixen que el Liverpool podria acceptar una oferta propera als 20 milions d'euros per resoldre l'assumpte de manera immediata.
Com encaixaria l'esportista al Barça entrenat per Flick
L'interès del club català per Konaté no és recent. Ja durant la seva etapa a l'RB Leipzig, els ojeadors blaugrana seguien la seva evolució de prop. Per a Hansi Flick, el seu perfil és ideal per fer un salt qualitatiu a la rereguarda
La seva potència física, velocitat al tall i contundència en el joc aeri el converteixen en un complement perfecte per a la tècnica de Pau Cubarsí i un competidor de primer nivell per a Ronald Araujo. La temporada passada 2023/24, el central va demostrar la seva fiabilitat disputant un total de 42 partits entre Premier League, Champions League i EFL Cup, consolidant-se com una peça important per al seu equip.
Aquesta temporada continua sent titular amb l'equip anglès. Flick valora la seva experiència a l'elit i el seu coneixement del futbol alemany com a factors que facilitarien una adaptació ràpida.
Els números de l'operació: entre l'oportunitat i el Fair Play
Tot i que el preu de 20 milions d'euros es considera una autèntica ganga, l'operació no està exempta d'obstacles. La delicada situació financera del FC Barcelona i les estrictes normes del Fair Play financer obliguen l'entitat a extremar les precaucions.
Per abordar un fitxatge d'aquest calibre, fins i tot a un cost reduït, el club necessitaria generar nous ingressos. L'altra opció és alliberar massa salarial en els darrers dies del mercat. A més, la situació de Konaté no ha passat desapercebuda per a altres grans clubs europeus. El Real Madrid és un d'ells. El Barça sap que ha d'actuar amb celeritat si vol convertir aquesta inesperada oportunitat en un reforç estratègic per al present i el futur.