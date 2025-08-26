Carlos Alcaraz (successor de Rafa Nadal) confessa: 'Estava sol amb el meu germà i...'

Carles Alcaraz ha tornat a ser notícia i, aquesta vegada, no ha estat per un punt guanyador o per un títol conquerit. El jove murcià, considerat l'hereu de Rafa Nadal, ha sorprès tothom en presentar-se a l’US Open amb un aspecte completament diferent. La confessió que ha fet després ha fet la volta al món i ha generat tota mena de comentaris.
El jugador espanyol ha aparegut a la pista central de l'Arthur Ashe amb el cap totalment rapat, un look que ningú no esperava en ell. Acostumats a veure’l presumir de pentinats cuidats, el seu canvi radical no va passar desapercebut ni entre els aficionats ni entre els seus rivals. De fet, companys com Frances Tiafoe van fer broma sobre la seva imatge i no van dubtar a qualificar el nou estil com a “horrible, però divertit”.
El més cridaner ha arribat quan el mateix Alcaraz ha explicat què havia passat en realitat. Després de l’enfrontament, ha confessat entre rialles que tot va començar a casa seva, quan va decidir tallar-se els cabells perquè els notava massa llargs. “Estava sol amb el meu germà i va entendre malament la màquina”, ha relatat el tenista, desvetllant la sorpresa dels periodistes.
La reacció de Carles Alcaraz en veure’s va ser sorprenent
El resultat va ser tan inesperat que no quedava cap altra opció que afaitar-lo completament. “L’única manera que hi havia d’arreglar-ho era rapar-lo sencer, així que això vaig fer”, ha reconegut. Alcaraz ha admès que no el convencia gaire el nou tall, però ha assegurat que no li quedava cap altra alternativa després de l’error.
Lluny d’enfadar-se, el número u del tennis espanyol s’ho ha pres amb naturalitat i humor. “Estic rient molt amb la reacció de la gent, aquesta és la veritat”, ha declarat. Fins i tot ha comentat que en veure’s a la pantalla de l’estadi s’ha sentit estrany, perquè li semblava estar veient una altra persona totalment diferent.
Carles Alcaraz, un talent jove que sap riure’s de si mateix
L’anècdota, a més, ha servit per mostrar una faceta més propera del campió, que sol viure sota la pressió constant de les expectatives. Amb només 21 anys, Alcaraz ja ha conquerit grans tornejos i està cridat a marcar una època. Tanmateix, històries com aquesta recorden que continua sent un jove capaç de riure’s de si mateix.
Al final, el seu tall radical s’ha convertit en un símbol improvisat del torneig. Mentre els aficionats debaten si li afavoreix o no, ell se centra en el que realment importa: continuar guanyant partits. I encara que hagi perdut part de la seva cabellera, la veritat és que Carles Alcaraz no ha perdut ni una engruna del seu carisma com a successor de Rafa Nadal.