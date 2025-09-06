Luis Enrique, preocupat per dos lesionats al PSG: afecta el Barça

L'escena a Wrocław va deixar una sensació estranya en el campió d'Europa i la seva banqueta. El marcador somriu a França, però el pla setmanal a París canvia de direcció. La pregunta ara és simple: com reorganitzar la banda sense perdre amenaça immediata? Les pròximes hores decidiran com es reparteix la banda i qui assumeix els pics de càrrega.
Part mèdic provisional: cuixa dreta de Dembélé i bessó de Doué
Dembélé va sentir dolor a la part posterior de la cuixa dreta i va demanar el canvi. Va arribar amb molèsties prèvies a la cuixa esquerra, per la qual cosa el seu risc ja era alt. Doué havia sortit al descans per una molèstia al bessó i va abandonar l'estadi coixejant. Tots dos deixaran la concentració per sotmetre's a proves a París i estimar terminis realistes. El segon partit contra Islàndia queda ara descartat per a tots dos a la finestra internacional.
Deschamps respon i el PSG protesta: gestió sota la lupa després de Wrocław
Didier Deschamps va defensar que l'extrem estava apte i que el dolor va aparèixer després. A París sostenen que van avisar del risc i que convenia evitar minuts a Polònia. La polèmica amplifica la importància del diagnòstic, perquè el calendari accelera sense marge. Luis Enrique, que també va patir un contratemps, tampoc està satisfet.
Què va deixar l'Ucraïna–França i la fotocòpia tàctica cap a l'octubre
França va vèncer 0-2 amb gols d'Olise i Mbappé, que va igualar Henry. Hugo Ekitiké va debutar, mentre els dos parisencs es van lesionar en diferents moments del partit. El context importa perquè París rep l'Atalanta el 17 i viatja a Catalunya l'1. Sense extrems en plenitud, disminueix la profunditat i l'amenaça de desbordament en primera recepció. El tècnic, acabat d'operar de clavícula després d'una caiguda en bici, refà minicicles sense marge.
El que diuen les dades mèdiques
En futbol professional, les lesions d'isquiotibials concentren gran part dels dies perduts. Estudis europeus situen absències mitjanes al voltant de tres a sis setmanes, segons grau i localització. A més, cal tenir en compte que Dembélé ja ha tingut lesions en aquesta zona, cosa que ho complica tot. Al bessó, el temps de baixa varia si la lesió afecta soli o gastrocnemi.
El soli sol requerir més dies de treball, mentre el gastrocnemi permet retorns més ràpids. La recurrència primerenca és significativa durant el primer mes, per la qual cosa convé prudència competitiva. Les ressonàncies delimitaran el grau.
Pla del tècnic: alternatives de banda i petits ajustos de sistema
Bradley Barcola ofereix conducció àmplia i desequilibri; pot fixar parells i alliberar Hakimi. Khvicha Kvaratskhelia garanteix amenaça contínua cap a dins i rematada, útil davant blocs mitjans. Lee Kang-in afegeix pausa i última passada, canviant el ritme quan cal madurar possessions.
Si falten dos punyals, l'equip pot apostar per interiors més alts i lateral profund. Aquesta barreja compensa la pèrdua de ruptura amb ocupació d'àrea i més rematada posicional. També pot aparèixer Kolo Muani per fora per aprofundir, amb Ramos fixant centrals.
Què significa per al Barça: focus de pressió i avantatges tàctics creuats
Hansi Flick prepara un Barça agressiu en alçada, que castiga pèrdues amb transicions curtes. Sense Dembélé ni Doué, el PSG redueix risc a l'espai, però cedeix amenaça de ruptura. Aquí creixen Kvaratskhelia i Barcola, capaços d'atreure ajudes i fabricar avantatges exteriors. En els pròxims dies i setmanes, s'aniran resolent els dubtes.