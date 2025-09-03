Luis Enrique s’emociona amb l’homenatge de Sira Martínez a la seva germana Xana

En una setmana marcada per la memòria i la família, el cognom Martínez-Cullell va tornar a unir esport i sentiment. El record de Xana, sempre present des de 2019, va reaparèixer a les xarxes amb una força serena i lluminosa. El gest va néixer al perfil de Sira Martínez i ben aviat va desbordar la comunitat futbolera.
Un carrusel íntim i un “la meva Xana, t'estimo”
Sira va publicar un carrusel, acompanyat d'un missatge senzill i demolidor: “La meva Xana, t'estimo”. La publicació va coincidir amb el sisè aniversari de la mort de la petita i va reobrir un dol compartit amb enteresa. El post va mostrar quatre imatges i un vídeo de moments quotidians, platja, taula i mirades còmplices, rematats per globus blaus ascendint al cel.
La reacció va ser immediata, amb missatges d'afecte de figures públiques i amics de la família. Amb una comunitat propera als quatre-cents mil seguidors, Sira manté a la seva biografia el vincle amb la Fundació Xana. El gest de Sira arriba mesos després d'una imatge que va recórrer Europa.
L'emoció de Luis Enrique
Luis Enrique va aixecar la Champions amb el PSG i amb la samarreta de la fundació, mentre la graderia desplegava una pancarta dedicada a Xana. Aquella nit no va parlar només el marcador, també va parlar el record. El tècnic ja havia verbalitzat que la seva filla “segueix present” i que cada victòria porta un bocí d'aquest amor sostingut, una idea que encaixa amb l'homenatge d'avui.
Fundació Xana, el projecte que vertebra el record
Sira va compartir la imatge d'un aficionat amb una samarreta del PSG amb el nom “XANA”, símbol d'una comunitat unida. La Fundació Xana ha crescut amb la missió de donar suport a infants amb malalties greus i a les seves famílies. El projecte ha articulat iniciatives esportives i socials, amb un calendari que reforça la seva presència pública.
A l'agost, Sira va rebre un reconeixement a Las Mestas durant el concurs hípic, en un acte que va visibilitzar la tasca de la fundació. El detall, senzill i directe, va tornar a recordar per què aquest llegat emociona més enllà dels estadis. No és la primera vegada que la família converteix la memòria en acció col·lectiva.
En els darrers mesos, la fundació ha sumat suports en esdeveniments populars i col·laboracions esportives, reforçant una xarxa de solidaritat que transcendeix la notícia puntual. L'homenatge de Sira Martínez reobre una conversa íntima que la família comparteix amb respecte i sobrietat. Luis Enrique no ha amagat la seva emoció en els moments clau, i aquest record torna a situar Xana com a far discret d'una història familiar que ja és també pública.