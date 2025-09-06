Se'n van: Hansi Flick sentencia dos jugadors del Barça al gener

El mercat d'hivern obrirà l'1 de gener amb un Barça exigit per la gestió de la seva plantilla. L'actual campió ajusta peces després d'un estiu intens, amb decisions que marcaran la rotació del curs. Hansi Flick ha definit línies vermelles internes per sostenir el rendiment i l'equilibri financer. El que passi entre setembre i desembre pesarà en les sortides i els rols.
Porteria 2025/26: jerarquia després de Vallecas i un hivern amb decisions
L'exhibició de Joan Garcia a Vallecas va consolidar la seva candidatura com a porter de present. El club va completar la inscripció d'un porter amb experiència i va mantenir una competència alta sota pals.
Aquesta fotografia redueix minuts a la demarcació i empeny una sortida si no canvia el context competitiu. Flick valora continuïtat, lideratge i joc de peus, però prioritza fiabilitat immediata i disponibilitat física. La lectura és clara: si el repartiment de porteria queda fixat a la tardor, el gener portarà una solució dràstica.
La directiva no està contenta amb Marc-André ter Stegen i sembla que Flick no confia en el seu compatriota. L'entorn del club va quedar molt enfadat per l'actitud del porter alemany, i tot apunta que al gener es desfaran de la seva fitxa.
Un atacant sub-21 amb fitxa del filial: minuts o cessió al gener
L'altra sortida no és d'un jugador tan important, però sí d'una incorporació recent. La direcció esportiva va inscriure finalment un Roony Bardghji amb fitxa del filial per limitacions de Fair Play.
El cos tècnic vol tenir-lo a prop del primer equip, encara que el seu impacte dependrà de l'espai a les llistes i dels minuts reals a Lliga. A la pretemporada va deixar detalls i el staff tècnic va pensar que seria una gran peça per al primer equip. Tanmateix, l'extrem ha baixat el seu rendiment i Hansi li ha deixat clar que ho tindrà difícil per jugar. La millor opció que es contempla a can Barça és una sortida en forma de cedit al gener.
Fair Play i massa salarial: per què el gener obre una finestra d'oxigen
Lliga manté un control ferm sobre les inscripcions, obligant a prioritzar moviments ordenats i sostenibles. Amb l'objectiu del 1:1 més a prop, el club projecta marge per registrar pendents durant l'hivern. Aquest escenari permetria negociar sortides que alleugereixin massa salarial sense debilitar el bloc competitiu del campió.
Full de ruta fins a l'1 de gener: què mirarà Flick abans d'avalar sortides
L'staff monitora cinc variables abans de validar moviments. Salut dels titulars, càrrega de partits, impacte del calendari europeu, rendiment per rol i estat anímic del vestidor. La seqüència de partits fins a Nadal oferirà prou evidència per decidir.
Si la fotografia competitiva no canvia, dos perfils apareixen com els principals candidats a moure's a la finestra hivernal. El club treballa amb escenaris tancats i una execució ràpida quan s'activi el mercat. Catalunya mira al Camp Nou amb la certesa que el campió prioritzarà rendiment present sense hipotecar el seu pla de futur.